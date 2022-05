Herrem må operere – kan miste håndball-EM

Sola-stjernen Camilla Herrem skal operere akillesen og vil være på sidelinjen i opp til seks måneder. Det betyr at EM i november står i fare.

Det opplyser hun selv overfor TV 2 etter onsdagens tap for Storhamar i håndballsluttspillets semifinale.

– Det gjør vondt hver gang jeg går eller springer – egentlig når jeg gjør alt, sier Herrem til kanalen.

Herrem har spilt 17 mesterskap for Norge siden EM-debuten i 2008. Operasjonen kan gjøre at den rekken brytes.

– Akkurat nå må jeg være realist og tenke at det er vanskelig å nå EM. Jeg vil heller ikke forhaste meg noe sånn at det går utover videre karriere. Jeg har kommet til et punkt der helsen må komme først, sier hun.

Hun sier imidlertid at hun vil satse mot håndball-VM på hjemmebane i 2023 og OL i Paris året etter. (NTB)