Herrem fikk beskjed om å slutte med trickskudd

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, for jeg tenkte at den kom til å gå noen meter over mål.

Camilla Herrem snakker om sin siste og sjette scoring i storseieren over Ungarn. På nydelig vis lurte hun inn ballen inn bak keeper til 38–25 til Norge på en kontring.

Men til tross for et stort repertoar med avslutningsteknikker, var ikke denne planlagt.

TREFFSIKKER: Camilla Herrem smiler til og med før hun scorer mot Ungarn. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

– Jeg hadde aldri gjort det på den måten før, så det er noe jeg må øve mer på, slike rulleskudd. Det er den scoringen jeg er mest fornøyd med i kampen, forteller hun.

Bedt om å slutte

32-åringen ble egentlig vraket til årets EM-sluttspill, men ble så hentet inn som reserve og så inn i troppen da Thea Mørk ble skadet. Og det er i hvert fall ikke som om hennes varemerke – trickskudd – er blitt dårligere mens hun har vært i «mammaperm».

– Jeg trener fortsatt på å sette dem, og gjør det mye i kamp hjemme. Det handler om å tørre å gjøre det i disse situasjonene også. Det er jo noe jeg føler meg relativt trygg på å gjøre, men man vet aldri. Har man et litt slappere håndledd, så tricker ikke ballen like fort, forklarer Sola-spilleren.

Det var kanskje det treneren hennes i klubben Baia Mare fryktet. For da hun spilte i Romania, fikk Herrem beskjed om å slutte med spektakulære avslutninger.

Hun nektet, og mente at da kunne hun like godt sitte på benken.

– Det er vanskelig for meg ikke å gjøre det. Når jeg hopper inn fra liten vinkel, er det skuddet jeg går for. Det er en del av meg bare, forteller Herrem, som allerede som 11-åring begynte å trene spesielt på trickskudd fordi hun ville skille seg ut.

Hør NRKs håndballpodkast «TimeOut» med Camilla Herrem her:

Thorir Hergeirsson liker det derimot godt når venstrekanten lurer ballen i mål på finurlig vis, og roser Herrem for kampen hun spilte mot Ungarn.

Herrem rakk også å presentere seg med et trickskudd mot Romania.

– Jeg sier at bruk den mest hensiktsmessige teknikken, så lenge ballen går i mål, og det er flott for publikum, sier Hergeirsson.

Analyserer bommer

Herrem forteller at om hun ikke akkurat drømmer trickskudd, så tenker hun veldig mye på det.

Og hun analyserer alle hun bommer på.

Herrems eneste skuddbom i Ungarn-kampen kom da hun forsøkte å lobbe ballen over målvakt.

– Det er jo så dumt! Jeg hadde tenkt på at det ikke var lurt å lobbe på de keeperne, også er det det første jeg gjør. Det er godt man lærer, ler Herrem.

Norge møter Nederland tirsdag kveld kl 21.