Herrem bagatelliserer smellen – lover at hun er finaleklar

Camilla Herrem fikk seg en smell under gårsdagens VM-semifinale, men lørdag morgen betrygger hun norsk presse med at det ikke var noe alvorlig.

– I dag føles det bra. Det går fint med meg.

Kantstjernen forklarer at hun landet på kneskålen, og at det var en ubehagelig i går, men hun smiler og ler og lover at hun skal være klar til finalen.

– Jeg er mye bedre i dag, og det er jeg veldig glad for. Jeg skal være klar. Det én kamp igjen nå, og den skal jeg være med på, sier Herrem til NRK.