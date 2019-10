Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Isabell Herlovsen scoret sitt 63. og 64. mål for Norge fredag kveld. Det betyr at hun nå er kun to mål bak Marianne Pettersens sin scoringsrekord på 66 mål.

Ingen norske spillere har scoret flere A-landslagsmål enn Pettersen. Hun scoret sine 66 mål på 98 kamper fra 1994 til 2003.

Nå nærmer Herlovsen seg med stormskritt.

– Det er selvfølgelig et mål jeg har å slå den når jeg er så nærme. Det er naturlig å tenke på. Men samtidig må jeg ha fokus på det jeg skal gjøre i hver kamp, sier Herlovsen til NRK.

– Hvor mye tenker du på den rekorden og hvordan påvirker den deg?

– Jeg føler jeg jobber hardt uansett på trening og i kamp. I dag er jeg på rett plass til rett tid, det er jo det en spiss skal være. Nå er jeg to mål unna å tangere, men jeg har veldig lyst til å stå alene øverst på den lista, sier hun.

Snudde kampen

Norge var upresise i starten av kampen, og det var faktisk Hviterussland som kom til den første virkelig store muligheten etter slurvete forsvarsspill da kvarteret var spillt.

Skremmeskuddet til tross, kun minuttet senere rotet de norske kvinnene det til for seg selv. Maria Thorirsdottir mistet ballen som bakerste spiller, og Hviterussland avsluttet. Ballen traff tverrliggeren, spratt på streken, og endte til slutt hos kaptein Shcherbachenia som enkelt satt ballen i det åpne målet.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Det er altfor dårlig av oss. Vi skal være mye bedre enn det nivået. Men heldigvis får vi rettet på det, sier Guro Reiten til Viasat etter kampen.

For det snudde så til de grader. Etter halvtimen spilt kom Synne Skinnes Hansen fremover på siden. Innlegget endte hos Isabell Herlovsen som, fra fem meter, fikk pirket ballen i mål.

Kun minutter senere var samme kvinne frempå på et hjørnespark. På femmeterslinjen var Herlovsen på rett sted til rett tid og sendte Norge i ledelsen med et hodestøt - og hennes 64. mål i landslagstrøya.

– Isabell er en viktig del av at vi vender det. Hun er på rett sted til rett tid og jobber inn målene. Vi behøvde det i den fasen vi var i. Det var litt av den holdningen hun viste som vi trengte i den fasen i kampen. Hun er veldig sulten på å slå den rekorden. Fortsetter hun å prestere på det nivået, så har hun store muligheter til å slå den rekorden snart, skryter landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

Minuttet før pause var Herlovsen nest sist på ballen da et frispark endte bak i feltet. Spissen la den tilbake foran mål, og rett foran keeper gjorde Thorirsdottir opp for feilen tidligere i omgangen, og Norge ledet 3-1 til pause.

Hviterussland raknet

Det norske laget fortsatte dominansen etter pause. Herlovsen var regissør da Norge økte til 4-1.

En lekker gjennombruddspasning endte hos Karina Sævik. Huns pilte ballen til Guro Reiten som på akrobatisk vis strakk beinet ut bak seg, og lobbet ballen mot mål med hælen.

Den hviterussiske keeperen fikk akkurat slått ballen ut, men den traff en forsvarer og spratt til slutt inn i mål.

Caroline Graham Hansen scoret Norges femte, før Herlovsens erstatter, Lisa-Marie Utland satte Norges sjette mål. Graham Hansen fikk til slutt sette inn Norges syvende mål.

– Den satt litt langt inne for hele laget i dag. Vi er bare fornøyde med at vi fikk de tre poengene på en litt dårlig dag. Det blir bra til slutt, men vi vet at vi har et høyere toppnivå inne. Du ser det i andre omgang, vi ruller på i angrep etter angrep, så får vi mye mål også. Men da blir vi litt selvkritiske fordi vi vet vi kan bedre, sier Graham Hansen til Viasat.

7-1 resultatet gjør at Norge nå står med 12 plussmål i EM-kvalifiseringen. Dermed leder de også sin gruppe etter to kamper spilt.