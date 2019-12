IBU avventar Russland-tiltak

Det internasjonale skiskyttarforbundet, IBU, vil vente litt med å avgjerd kva reaksjonar dei vil innføre overfor Russland etter Wadas-avgjerd om utestenging.

– IBU granskar Wada-vedtaket i høve til skiskyting og skal foreslå prosedyrar og retningslinjer som IBU kan implementere når og om Wadas utestenging blir gjeldande, skriv IBUs kommunikasjonssjef Christian Winkler til NRK.

– Vi ventar også at Wada kjem med nærmare retningslinjer for internasjonale særforbund når det gjeld prosessar for å diskutere om russiske utøvarar kan få konkurrere, og eventuelt under kva slags vilkår, legg Winkler til.