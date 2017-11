Hergeirsson om Mørk-saken: – Et ikke-tema når vi samles

Denne uka gjorde TV 2 det kjent at Nora Mørk har fått mobilen hacket og private bilder spredd på internett. Håndballprofilen fortalte blant annet at det hadde gått så hardt inn på henne at hun hadde vært inne på å droppe VM fordi hun gruet seg til å reise til Møbelringen Cup.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ønsker også minst mulig fokus på saken i den viktige forberedelsesfasen til Tyskland-VM i desember.

– Denne saken er et ikke-tema når vi samles. Da er det prestasjon, utvikling, samspill og å realiserer drømmer og mål som gjelder. Det har vi snakket om og det er planen, sier Hergeirsson til NRK.

Ikke planlagt spesialopplegg

VIKTIG SPILLER: Nora Mørk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han hadde en prat med Mørk tidligere denne uka, og Norges trener sier de da hadde dialog om hvordan samlingen i Bergen skulle bli.

Landslaget har ikke lagt opp til et spesialopplegg for Györ-spilleren i forbindelse med pressetreff eller andre sammenhenger.

– Om hun fortsatt er hos oss da, regner vi med at Nora er med for fullt. Så får vi ta pulsen på det, og se hvordan det er fremover. Vi må kunne ta ting fortløpende, sier Hergeirsson.

– Er du i tvil om hun er med landslaget?

– Jeg tar ingenting for gitt fra noen, for mange spillere har flere tøffe kamper før samlingen og noe kan skje. Men da jeg snakket med henne for to dager siden var hun klar og slik står det nå.

– Håper hun får mer overskudd

Onsdag fortalte TV 2 at Mørk har anmeldt 15 personer for spredning av bilder.

– Flere personer vil bli anmeldt. Det er nå kampen begynner. Jeg kommer ikke til å gi meg, fortalte hun til VG.

Senere på kvelden storspilte bakspilleren i den ungarske serien, da Györ slo Kisvárda 30–26. Mørk scoret 10 ganger, halvparten av dem på straffe. For fire dager siden noterte 26-åringen seg med 11 mål i mesterligaseieren mot Midtjylland.

Landslagssjefen har gitt Mørk støtte og håper hun får en enklere tid fremover.

– Hun og dem rundt henne kom frem til at dette er viktig for henne å stå frem med, og da støtter vi henne på det. Dette er en personlig sak og et valg hun må ta selv, så håper jeg hun får stadig mer overskudd til reisen videre, sier Hergeirsson til NRK.