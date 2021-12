Hergeirsson kritisk til Puerto Rico-slakt: – Eg drit i kva ekspertane meiner

To mål mangla Noreg frå å setje ein ny scoringsrekord i VM. Den sigersmarginen stod på 37, etter 48–11 mot Uruguay og 47–10 mot Australia.

Mot Puerto Rico stoppa det på 43–7.

Handballekspert Ole Erevik sparte ikkje på kritikken mot Puerto Rico.

– Dette er noko av det dårlegaste eg har sett i handball på toppnivå. Dei kan ikkje kaste eller gripe, det er ein skandale for handballsporten, var mellom anna noko av det Erevik sa.

Dei utsegna reagerer landslagssjef Thorir Hergeirsson på.

– Eg meiner vi må vere rause og tolerante. Eg drit i kva ekspertane meiner om kva som er kjedeleg, seier Hergeirsson.

Tenkjer på det sportslege

Landslagssjefen meiner topphandballen må ha råd til å ta med dei litt svakare nasjonane i dei større meisterskapa. Han tenkjer nemleg på den sportslege biten.

– Eg har stor respekt for nasjonar som kjem opp og fram. Eg meiner vi har råd til å ha dei med, men det er ikkje morosame kampar for publikum, det er det ikkje, seier Hergeirsson.

SAMLA: Puerto Rico og Noreg for eit lagbilete etter kampen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dersom spenningsfylte kampar er det som veg mest, må ein revurdere oppsettet, seier han. Likevel meiner han det er viktig å hugse på ein ting:

– Vi hadde nasjonar som ein gong fekk ordentleg bank med både tjue og tretti mål, men som har komme seg på eit bra nivå. Det må ein hugse på, men nokre av laga er her kanskje litt for tidleg, seier Hergeirsson og held fram:

– Vi toler dette. Det blir mange nok tøffe kampar likevel.

Sanna Solberg-Isaksen, som scora ti mål og blei kåra til banas beste, meiner puljane burde bli fordelt på ein annan måte.

– Vi kunne unngått dette om puljane blei fordelt litt betre. No har vi hatt tre av desse kampane. Eventuelt kunne vi hatt eit B-sluttspel, der to gjekk vidare og to gjekk i eit B-sluttspel, seier ho.

– Håpar du IHF (Det internasjonale handballforbundet) tek grep til neste meisterskap?

– Det er bra at nokre av desse laga får prøve seg, men eg tykkjer det held at dei er med i innleiande rundar. I hovudrunden tykkjer eg vi må ha ordentlege kampar, seier Solberg-Isaksen.

STARTA PÅ BENKEN: Sanna Solberg-Isaksen kom inn i andre omgang og enda med ti mål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dommarfordel

Fleire av ekspertane var også kritiske til eit særs passivt Puerto Rico.

I pausen stilte assistenttrenar Mats Olsson spørsmålsteikn ved at Puerto Rico fekk spele veldig lange angrep.

– Eg veit ikkje om dommarane har fått beskjed om at Puerto Rico skal få spele lenge slik at det ikkje blir noko skandaleresultat. Dei får halde på veldig lenge, sa Olsson til NRK.

Det at Puerto Rico fekk halde på så lenge i angrep reagerer òg ekspertane kraftig på.

– Det tykkjer eg ikkje noko om. Det gjer at Noreg må stå 90 prosent av kampen i forsvar, og må køyre kontringar. Det går utover Noreg, og vi får ingenting tilbake for dette, seier NRKs handballekspert Geir Oustorp frå kommentatorplass, og held fram:

– Det tykkjer eg er trist. Det er ikkje eit verdsmeisterskap verdig.

NRKs kommentator-duo Patrick Rowlands (t.v.) og Geir Oustorp i Castellón. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Då burde dei ikkje vore her, spør kommentator Patrick Rowlands, om det er tilfelle at Puerto Rico fekk desse fordelane av dommarane.

– Nei, eg tykkjer det er kjedeleg å høyre. Før meisterskapet sa dei at dei ikkje ynskte gå-handball. Når eit så bra lag møter eit så dårleg lag, ser det ut til at dei gir alle fordelar til det svakaste laget, seier Oustorp vidare.

Sjølv avfeiar landslagssjef Hergeirsson at det var dommarfordel i retning Puerto Rico.

– Eg definerer det som snill dømming. Det er omtenksamt av dommarane. Likevel var det tendensar til gå-handball, og det var noko dei skulle ta tak i, i dette meisterskapet, men eg orkar ikkje å engasjere meg så mykje i det, seier Hergeirsson.

Ein ting er sikkert, og det er at spelarane fekk jobbe med konsentrasjonen i denne kampen.

– Eg tykkjer heile gjengen bestod ganske godt. Dei får halde på, og det er slik det er, det er dommaren som legg lista, avsluttar han.