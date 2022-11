Det var i et intervju med danske TV 2 at Thorir Hergeirsson ble spurt om hvordan Norge forbereder seg på å møte det danske 7-mot-6-spillet før kampen mot Danmark i finalen.

– Tror du at jeg skal fortelle deg det? Det er det dummeste spørsmålet jeg har hørt, svarte landslagssjefen.

FÅR HØRE DET I DANMARK: Thorir Hergeirsson. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Hvor stort fokuspunkt har det vært for dere?

– Selvfølgelig er det et fokuspunkt.

– Fy faen, sa Hergeirsson da han går fra intervjuet.

– Dumt spørsmål

I Danmark har oppførselen til Norges trener skapt reaksjoner.

– Jeg ble sjokkert da jeg så intervjuet. Hva i all verden er det for slags reaksjon? Det er et helt relevant spørsmål han blir stilt, sier håndballkommentator Johnny Wojciech Kokborg til B.T.

– Hergeirsson bør stråle med overskudd og glede over nok en finale. Det er rett og slett for dårlig stil. Kanskje er han under press før kampen, sier den danske håndballkommentatoren.

NY DUELL: Norge og Henny Reistad får mulighet til å revansjere tapet mot Danmark i mellomspillet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg kan forstå at han blir irritert når han får det samme spørsmålet mange gangar, men ikke vil svare på det. Men det kunne blitt handtert på ein meir elegant måte. Den siste kommentaren bør helst ikke komme på kamera, sier NRKs håndballekspert Marit Malm Frafjord.

Da landslagssjefen møtte pressen lørdag utdypet Hergeirsson om det som skjedde i intervjuet.

– Det var egentlig ikke et dumt spørsmål, men det er dumt å stille det samme spørsmålet fem ganger. Når du får fem ganger det samme svaret, da bør det være nok. Det ville vært rart om vi snakket på dansk TV om hva vi skal gjøre, sa han.

– Over grensa

Norge har allerede spilt mot danskene i turneringen. Da gikk Norge på et bittert 31-29-tap.

Danskene har hatt en offensiv og tøff stil i mesterskapet i Slovenia. Det har Henny Reistad, som søndag ble kåret til turneringens beste spiller, merket.

– Det er mange ting som er litt over grensa. Så blir det opp til dommerne å ta det når det skjer. Så er det kanskje flere ting som man ikke ser. Vi må være smarte i vårt motspill, sier Reistad.

FYSISKE: Det danske laget har en røff spillestil. Her pakker de inn Norges Henny Reistad. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vi vil gjerne spille hardt. Det blir også nøkkelen i morgen, og gjøre kampen så hard som mulig, sier Danmarks Kathrine Heindahl til NRK.

Kaptein Stine Bredal Oftedal og keeper Silje Solberg-Østhassel, som har vært avgjørende brikker for Norges vei til finalen, har også merket danskenes tøffe stil.

– De spiller veldig tøft, uten tvil. De er veldig fysiske. Det er den listen de har lagt seg på. De får lov å spille sånn og da må vi være klar for det, sier Bredal Oftedal til NRK.

– De spiller veldig tøft og er veldig fysiske. Men jeg gleder meg veldig til å spille, sier Solberg-Østhassel til NRK.

Norge er favoritter foran til å stikke av med sitt niende EM-gull, men det bryr ikke Danmarks landslagssjef seg mye om.

– Alle nordmenn tror at Norge vinner Jeg er veldig spent på om vi kan håndtere det å være i en finale, men jeg synes vi har vært så gode til å håndtere utfordringene vi har hatt tidligere, sier Jesper Jensen til NRK.