– EM blir mitt siste mesterskap. Jeg stopper da. Det føles riktig for meg, sier Hergeirsson på en pressekonferanse på Ullevaal mandag.

Nyheten kommer én måned etter at Norge feide vertsnasjonen Frankrike av banen i finalen og sikret OL-gull i Paris.

NRK har den siste tiden snakket flere ganger med Hergeirsson om fremtiden. Men islendingen har holdt kortene tett til brystet – frem til nå.

TOK OL-GULL: Det er en måned siden Norge tok OL-gull i Paris med Hergeirsson som trener. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg vet godt hva man sier ja til, og jeg vet godt hva man sier nei til. Men jeg tror det er riktig. Først og fremst for meg selv, og så er jeg veldig på at de som skal lede landslaget mot et OL i 2028, de skal få årene i mellom EM som kommer i desember og frem til det OL-et. Det er en god arbeidsperiode, så det synes jeg er riktig, sier han.

Hergeirsson beskriver tiden som landslagstrener som «helt fantastisk».

– Lærerikt, krevende og engasjerende. Det er det fortsatt. Så var jeg ikke helt sikker på om jeg skulle forlenge kontrakten. Du forplikter deg i tilfelle til fire år til, som er en OL-periode. Jeg syns det er en god ordning å få en slik periode å jobbe på, sier han.

– Hvordan tror du landslagskvinnene tok beskjeden?

– De har sikkert jublet, ler han og legger til:

– Jeg aner ikke. Vi har prøvd å ikke informere for mange for tidlig, for det er greit å få beskjeden ut samlet. Da blir samme beskjeden gitt, og samme forklaringen. Du får spørre dem. Men livet går videre, det finnes mange flinke folk.

MISTER TRENEREN: Camilla Herrem og Hergeirsson har samarbeidet tett på landslaget i mange år. Nå får hun en ny trener etter EM i desember. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Herrem: – Trist

Landslagsstjernen Camilla Herrem forteller til NRK at de fikk beskjeden mandag.

– Vi fikk beskjeden nå nettopp, samtidig som alle andre. Det var noe han ønsket, sier Herrem.

– Hva var din første reaksjon?

– Det er jo trist. Vi har snakket mye med han om begge deler, og om hva han tenker. Jeg vet at han syns det var et vanskelig valg. Han trives jo så godt som landslagstrener.

– Hvordan vil du beskrive hans karriere, og han som trener?

– Han er en fantastisk person som har gjort utrolig mye for norsk håndball, både på og utenfor banen. Jeg har hatt han i nesten alle mine mesterskap, og vi kjenner hverandre godt. Måten han har utviklet seg selv, laget og mye rundt, har vært fantastisk bra. Han har gjort så sykt mye bra for norsk håndball. Så det er selvfølgelig et tap at han gir seg nå, svarer Herrem, som har vært en av Norges største profiler det siste tiåret.

MEKTIG TRIO: Håndballpresident Kåre Geir Lio, Thorir Hergeirsson og generalsekretær Erik Langerud. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hylles av presidenten

Håndballpresident Kåre Geir Lio hyller det Hergeirsson har gjort for norsk håndball.

– Det er et bidrag og en innsats som står øverst i håndballforbundets historie, sier Lio og fortsetter:

– Hvis du ser på Thorir sitt liv, så har det vært fullt av læringsfokus, utvkling og forbedring. Det handler om å lete etter nye måter å gjøre ting på. Det handler om å være helt helt øverst i tenkemåten om hvordan håndballen skal være. Det jeg kanskje synes er mest morro er hvordan han har håndtert individuell utvikling opp mot en fellesskapstankegang som er helt formidabel.

Håndballforbundet bekrefter at de ikke har funnet en erstatter for Hergeirsson.

– Vi må bruke tilstrekkelig tid på å finne en ny arvtaker, men ikke mer tid enn nødvendig. Vi får komme tilbake til det senere, men det er der vi står nå, sier generalsekretær i håndballforbundet, Erik Langerud.

Heftig Norge-CV

Islendingen har vært sjef for det norske landslaget i hele 15 år. Før det var han assistent for Marit Breivik i en rekke år.

60-åringen har hatt stor suksess som landslagssjef. Hergeirsson er har ledet Norge til i alt ti seire i OL, VM og EM.

De sterke resultatene har ført til at han også har fått tittelen som verdens beste kvinnetrener hele tre ganger. I tillegg ble han tildelt prisen som årets trener på Idrettsgallaen i 2023.