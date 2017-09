Her visste ikke Elyounoussi at han var klar for ny klubb: – Spesielt

Elyounoussi til mesterliga-klubb

Olympiakos-spiller Tarik Elyounoussi, som startet på benken for Norge mot Aserbajdsjan, lånes ut til aserbajdsjanske Qarabağ, melder klubben på Twitter under kampen. 29-åringen har vært ute i kulden i Hellas i sesongstarten. – Det er helt åpent, sa Elyounoussi til NRK om et mulig klubbytte onsdag.