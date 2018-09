Her vinner Marte Olsbu etter bom-drama

Marte Olsbu leverte et knalløp og vant suverent dagens rulleskirenn i bygatene i tyske Wiesbaden.

Gatene bar tydelig preg av at tyskerne strever med skiskyting-abstinenser, og hele verdenseliten var samlet i et tysk folkehav med klare forventninger om hjemmeseier.

Men ei jente fra Froland utenfor Arendal ville det annerledes. Hun sto for sesongens aller første nervedrama da hun på siste skyting sto side om side med hjemmehåpet Denise Herrmann. Da hadde Olsbu gått tre sterke runder med bare ett ekstraskudd, og de to kom inn samtidig.

Det gikk et sukk gjennom publikum da Olsbu bommet. Først én, så to ganger. Så begynte Herrmann å bomme, og henførte sukk gled over i skuffelse.

De matchet skudd for skudd, men Herrmann ble stående for lenge på siste skudd – og ut var hun 13,1 sekunder bak. Til tross for en sterk siste runde fra tyskeren, var det norsk først i mål. Det bærer bud om en god norsk skiskyttervinter.

– Skikkelig skjelven

Etter målgang var Olsbu særs fornøyd.

– Det var veldig hardt, og jeg følte jeg ble jaga hele veien, sa hun til tysk TV.

– Det ble et lite oppgjør mellom deg og Denise (Hermann, journ.anm.) på siste skyting?

– Vi sleit begge to, og det var noen tøffe runder før det, som gjorde at jeg var skikkelig skjelven i beina. Å stå og prøve å få ned blinkene var tøft, men jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte det.

– Hvor sikker var du på seier?

– Jeg var ikke selvsikker i det hele tatt. Jeg visste at Denise var sterk. Jeg hadde en god luke, men at hun fort kunne ta den inn igjen. Jeg prøvde å se framover, og jeg måtte kjempe meg hele veien til mål, sier hun.