Her trosser Thingnes Bø trenerens råd: – Jeg ble litt bekymret

Johannes Thingnes Bø og de norske skiskyttergutta overrasket og startet tidligere enn konkurrentene på sprinten i Nove Mesto.

Men selv fra startnummer to var det ingen som kunne måle seg med Thingnes Bø.

Stryningen viste strålende form på standplass og tok en overlegen seier med to fulle hus og best fart i løypa. Det var hans 70. seier på øverste nivå.

FULLT HUS: Johannes Thingnes Bø. Foto: Petr David Josek / AP

– Fantastisk serie fra Johannes Thingnes Bø. Den er spektakulær. Det er Thingnes Bø på sitt aller beste, kommenterte Andreas Stabrun Smith til stående skyting.

Men den liggende serien var minst like imponerende da han skjøt på bare 17,5 sekunder.

– Jeg ble litt bekymret

Til tross for at Siegfried Mazet var veldig fornøyd med skytingen til Thingnes Bø, fikk skytetreneren hjertet litt i halsen da han så stryningen på standplass.

– Det var veldig, veldig bra. Jeg ble litt bekymret da han startet å skyte. Tidligere i uka snakka vi om at det var viktig å bruke litt mer tid på skyting etter VM, fordi vi tok masse risiko i VM. Da er det viktig å bruke litt mer tid, men han følte seg bra og det blir perfekt, sier Mazet.

Franskmannen forteller at han alltid er bekymra for utøverne sine og at hans jobb er å be utøverne om å være forsiktig.

– Etter VM hadde vi en uke uten skyting. Når vi starter igjen etter et mesterskap er det litt vanskelig å skyte så bra som før, så vi må være litt roligere på standplass. Hvis du tar litt mer risiko som Johannes gjorde i dag kan det kanskje bli to bom på slutten, forklarer Mazet.

Etter målgang bekreftet Thingnes Bø at han vraket Mazets råd.

TROSSET: Thingnes Bø hørte ikke på skytetrener Siegfried Mazets råd. Foto: LISA LEUTNER / Reuters

– Nei, det var ingen av oss som hørte noe særlig på det, sier Thingnes Bø til NRK med et lurt smil.

Han forteller at de har hatt fokus på å skyte roligere i forberedelsene til rennene i Nove Mesto.

– Jeg synes vi viser på skytinga at vi har forberedt oss bra. Jeg har brukt treninga i uka til å skyte rolig og skutt en del på papp med høy presisjon, forteller stryningen.

– Når jeg nå kombinerte hastighetsskytinga i Oberhof med prestasjonen jeg har trent på her, så havna jeg midt imellom hvor det gikk både raskt og med bra presisjon, sier Thingnes Bø fornøyd.

– Egentlig perfekt fra A til Å

Storebror Tarjei Bø viste seg å være like god som Thingnes Bø på standplass og leverte to kjappe fulle hus, men med svakere langrennstid ble det andreplass.

– Det var actionfylt, bra løp, egentlig et perfekt løp. Det var et gulløp, et perfekt løp, men så har vi en som er bedre. Jeg kunne ikke gjort noe mer, egentlig perfekt fra A til Å, sier Bø til NRK.

TYPISK: Tarjei Bø leverte et perfekt løp, men lillebror var fortsatt best. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hvordan er det da å bli slått av broren likevel?

– Typisk at han klarte det samme dag som jeg gjør det så bra, smiler storebror Bø.

Lillebroren mener de går tilnærmet helt like løp torsdag, men at den eneste forskjellen er at han går litt raskere enn storebroren på de to første rundene.

Men at Tarjei nærmer seg, er han klar på.

– Han får det ikke helt til nei. Han har så lyst til å få det til og jeg ser gløden i øynene hans. Det blir bare verre og verre. Han har vært på hugget den uka her, det har jeg poengtert til han også. Han pusser børsa si ekstremt bra, han tar en joggetur ekstra. Han har veldig lyst, men foreløpig er han bak ennå, sier Thingnes Bø.

Vetle Sjåstad Christiansen tok tredjeplassen foran Endre Strømsheim som mistet sin første pallplass i verdenscupen med snaue tre sekunder.

– Jeg fikk se hvor god jeg er med ti treff og det er nesten på pallen. Veldig glad for det, men litt bittert. Jeg så for meg at jeg kunne klare pallen med ti treff, men så brøt jeg staven også og da blir det vanskelig, sier Strømsheim til NRK.

– Hva skjedde med staven?

– Jeg tok ryggen til Samuelsson og skulle ta et hviletak. Da satt jeg den mellom beina. Det kan man ikke gjøre hvis man skal på pallen, fortviler Strømsheim.