Her tror «alle» at kampen er avgjort – nå kan utskjelte Fury sjokkere igjen

Tyson Fury er en av verdens beste boksere. Han har holdt flere av VM-titlene i tungvekt og har aldri tapt i ringen. Natt til søndag skal han ut i gigantkamp mot den amerikanske verdensmesteren Deontay Wilder (35).

Fury er et fjell av en mann – 116 kilo fordelt på 206 centimeter, men han er lett på foten og en teknisk briljant bokser. Han kalles for «The Gypsy King» fordi han tilhører «paveefolket», et vandrefolk med røtter i Irland, som til tross for kallenavnet ikke har noe å gjøre med romfolk.

BATMAN: Lager gjerne show. For eksempel ved dukke opp på pressekonferanse som Batman. Foto: Frank Augstein / AP

Fury har i høyeste grad snakketøyet i orden. 31-åringen slår øst og vest, også med kjeften, og dukker gjerne opp på pressekonferansene utkledd som Batman eller klar for å synge en sang for pressen.

I tillegg er han kontroversiell. Svært kontroversiell. Fury har sammenliknet homofili med pedofili, og han har sagt at kvinners plass er på kjøkkenet.

AMERICAN PIE: «The day the music died», eller et vellykket publikumsfrieri? Tyson Fury før det første møtet med Deontay Wilder i Las Vegas. Du trenger javascript for å se video. AMERICAN PIE: «The day the music died», eller et vellykket publikumsfrieri? Tyson Fury før det første møtet med Deontay Wilder i Las Vegas.

Opptur og nedtur

I 2015 ble briten, som er født i Manchester, verdensmester i tungvektsboksing da han slo den regjerende mesteren Vladimir Klitsjko og tok alle VM-titlene hans. Forestillingen i ringen i Tyskland ble avsluttet med at han sang Aerosmiths «I don't want to miss a thing» for publikum.

Derfra gikk det bare én vei: Nedover.

Ett år etter Klitsjko-kampen veide han over 170 kilo og hadde avlyst den avtalte returkampen flere ganger. Han hadde avlagt to positive dopingprøver, én for et anabolt steroid og en for kokain.

IKKE TOPPTRENT: I april 2016 skulle Fury og Klitsjko møtes til returoppgjør. Det ble det aldri noe av. Fury var ikke på topp, hverken fysisk eller psykisk. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Psykisk syk

Han skriver i selvbiografien sin at han var deprimert, psykotisk, alkoholisert og avhengig av kokain, og at han var fullstendig ute av stand til å forsvare titlene. Han valgte å si dem fra seg.

For Fury var valget åpenbart: Han ville heller si dem fra seg enn å miste dem i ringen. Til slutt mistet han også lisensen til å bokse.

Men da alt så som mørkest ut, så ble det enda mørkere.

I biografien «Behind the mask» forteller han at han vurderte å ta livet sitt, men at han gradvis ble bedre.

Etter hvert kom han seg i form igjen. Etter en periode var han tilbake i ringen og begynte å vinne kamper.

«Clash of the giants»

Mange mener amerikaneren Deontay Wilder er den mest hardtslående bokseren verden har sett. I desember 2018 sto han i ringen i Las Vegas.

I motsatt ringhjørne sto en gjenoppstått Tyson Fury. «The Gypsy King» var tilbake både på fysisk og mentalt.

VM-tittelen Wilder hadde sikret seg mens Fury var borte fra boksingen sto på spill.

Amerikaneren, på 201 centimeter og nesten 100 kilo muskler, er en type som stoler på slagstyrken sin. Han har på dette tidspunktet i karrieren 40 kamper og 40 seire, 39 av dem på knockout.

GIGANTKAMP: Det er ofte vanskelig å få de beste bokserne til å møte hverandre. Fury og Wilder er unntaket. De møtes for andre gang natt til søndag. Foto: Harry How / AFP

Kampen ble et fyrverkeri. Fury danset rundt i kjent stil. Han snakket, gjorde grimaser, la hendene på ryggen – og han traff med slagene sine.

I niende runde traff Wilder tungt. Fury gikk i gulvet, men var kjapt tilbake på beina.

I de flestes øyne gikk det mot seier til Fury da 12. og siste runde startet. Etter ett minutt av runden traff Wilder voldsomt igjen. Først med høyre, så med venstre.

Denne gangen falt Fury bakover som en melsekk i gulvet. Wilder begynte allerede på seiersdansen. Kamplederen talte 1-2-3-4-5-6-7 ...

Så reiste Fury seg. Det var som om han har stått opp fra de døde. Verken publikum eller Wilder trodde det de så. Fra å ligge flatt ut, kom briten seg på beina igjen og var klar for å fortsette.

Det var den mest utrolige gjenoppstandelsen boksepublikummet har sett.

FEIRET: Wilder trodde seieren var sikret da Fury gikk i bakken i det første møtet mellom de to. Noen sekunder senere var briten på beina. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Fury overlevde ikke bare runden og kampen. Han svarte med kraftfulle slag. Mange mente han vant runde 12, til tross for nedslagningen.

Kampen gikk tida ut. Selv om «Compubox»-systemet, de store TV-kanalene i USA bruker, viste at Fury hadde truffet flere ganger enn Wilder, endte kampen uavgjort hos poengdommerne.

Vil være et forbilde

Nå skal Wilder og Fury møtes igjen. Wilder har gått to kamper siden sist. Begge har endt med seier på knockout. Fury har også gått to kamper. En seier på teknisk knockout, og en poengseier mot svenske Otto Wallin.

HVEM VINNER RETUROPPGJØRET?: Knockoutartisten Wilder eller kontroversielle Fury? Foto: Ringo Chiu / AFP

Stedet for returkampen er, som seg hør og bør, Las Vegas. Nærmere bestemt på et av de største kasinoene «The Strip» har å by på.

Tyson Fury har selvsagt lyst til å vinne kampen, men han har også en annen agenda. Han har sagt at den tøffeste kampen han har hatt er den mot de psykiske problemene.

Det har gitt ham et annet fokus.

– Jeg oppnådde drømmene mine i Düsseldorf i 2015 da jeg ble verdensmester. Nå er jeg her for å inspirere og gi mennesker håp. Mennesker som lider i stillhet. Jeg gjorde det i årevis. Jeg råder dem til å stå fram med det. Kan jeg komme tilbake fra det mørket jeg var, i, så kan alle. Det er min motivasjon nå, har han sagt i oppkjøringen til matchen, som har fått det passende navnet «Unfinished business».

HÅNDGEMENG: Wilder og Fury vartet opp med litt obligatorisk knuffing på pressekonferansen før kamp nummer to. Matchen går natt til søndag, norsk tid. Foto: Isaac Brekken / AP

Kampen mellom Fury og Wilder går natt til søndag norsk tid, og sendes på Viaplay i Norge.

Kilder: «Behind the mask», BBC, Wikipedia, en rekke pressekonferanser med Tyson Fury.