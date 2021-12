Det ble tårevåte intervjuer i en drøy halvtime. Da hun var ferdig med hele runden stoppet hun rett og slett opp før hun rakk å komme seg ut av stadionområdet. Fossesholm ble stående med medieansvarlig i langrenn, Gro Eide, i mange minutter. Hun var tydelig preget av situasjonen.

Eide beskriver seansen slik:

– Det å gå skirenn er emosjonelt. Og det har skjedd mye med Helene den siste tiden. Hun var rett og slett glad og lettet og trengte litt tid etter intervjuene.

FORLOT STADION: Helene Marie Fossesholm, her på vei ut av stadionområdet sammen med medieansvarlig Gro Eide. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Har prøvd å ikke lese om seg selv

For det har vært usedvanlig mye opp og ned med landslagets mest sprudlende utøver. Som Fossesholm selv sier: Hun er vant til at ting har gått på skinner siden hun var liten. Nå har det vært en helt annen tilværelse.

Derfor var det imponerende at 20-åringen leverte en fjerdeplass på lørdagens 10 kilometer i fristil i Lillehammer-løypene. Det var bare 16 sekunder opp til Frida Karlsson og Therese Johaug. Det var under fem sekunder til Rosie Brennan og den siste pallplassen.

– Det var stort, det var det. Det har vært veldig tøft i høst, og når jeg da klarer å gå et bra renn her, så betyr det mye. Det har vært mye negativitet i hele høst, egentlig. Det var mye som stod på spill i dag, sier hun.

– Hvordan har det vært for deg når ting har butta?

– Nei, det er mange eksperter her ute og jeg har prøvd å ikke lese, men man får jo spørsmål fra folk som lurer på hvordan det går. Jeg må jo svare på det, men egentlig så vil man bare være et annet sted.

Bekreftelsen

Landslagstrener Ole Morten Iversen hadde følgende dom på en dag han beskrev som en av de beste rent lagmessig i et verdenscuprenn i hans tid som trener:

– Helene viser at hun er der hun har ment selv. Hun har nok vært usikker, men nå får vi og hun en bekreftelse på at det stemmer, sier han til NRK.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet i Lillehammer-løypene lørdag. Foto: Geir Olsen / NTB

Ville grave seg et svært hull

Usikkerheten kommer av flere ting. Men det startet med et avbrutt høydeopphold i høst. Deretter har hun ikke vært på noen flere høydesamlinger. Da hun skulle sesongåpne på Beitostølen ble hun syk.

Så ble hun vraket til verdenscupåpningen i Ruka for en uke siden. Hun var helt uenig i den avgjørelsen, men måtte ta til takke med å gå Norgescup på Gålå sist helg.

GA ALT: Helene Marie Fossesholm, her under lørdagens renn på Lillehammer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det var ikke der hun ville være og det ble en opplevelse med nye opp- og nedturer. Hun vant skøyterennet. Men søndag for en snau uke siden ble hun nummer 21 på klassiskdistansen. Følelsen hun hadde da hun reiste derfra beskriver hun slik:

– Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å grave et svært hull, legge med ned, og så kunne noen fylle det igjen. Og så kunne jeg ligge der en stund og forhåpentligvis kunne jeg kommet meg opp etter hvert.

Leste bok – ble beroliget

10-kilometeren på Lillehammer var derfor viktig for å finne godfølelsen og ikke minst kvalifisere seg videre til samme distanse i Davos neste helg.

Fossesholm sier hun aldri har vært så usikker på seg selv, men en uke med bestevenninnen på besøk og det å dele rom med Heidi Weng har gjort godt. I tillegg har hun kost seg med en god bok. Ikke hvilken som helst bok:

– Nå leser jeg den til Marit Bjørgen. Jeg begynte forrige uke. Den uken var jeg urolig, klarte ikke fokusere og virkelig slappe av. Det var slitsomt. Jeg har aldri vært en person som har lest uten at jeg måtte. Men det betyr mye å lese boken til Marit. Å kunne lese om at alt ikke er en strak vei. Det kan hende det kommer noen humper også, sier Fossesholm.

PS: Fossesholm skal gå enda et renn under verdenscupen på Lillehammer. Søndag er det duket for stafetter og herrene er først ut. Den følger du på NRK1 eller NRK.no fra klokken 09:20. Damene går sin stafett klokken 11:45 på samme plattformer.

PS 1: Norges førstelag på herrestafetten lyder som følger: Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo. Andrelaget består av følgende utøvere: Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen.

PS 2: På Norges førstelag på damestafetten går følgende: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm. På andrelaget har følgende blitt funnet gode nok: Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng.