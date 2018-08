Her tar triksekongen Erlend (21) VM-gull

Bilfører til sykehus etter ulykke

En mann i 40-årene er sendt til sykehus etter at han kjørte inn i autovernet under NM i rallycross på Konsmo i Vest-Agder. Politiet opplyser på Twitter at føreren var bevisst etter ulykken. Arrangementsansvarlig Roar Bakken sier til VG at det var et uhell i en sving, hvor føreren kjørte inn i autovernet.