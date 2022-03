Pedersen er et av de største norske gullhåpene i Paralympics i Beijing, men måtte se seg slått av Corey Peters fra New Zealand i første øvelse i alpint for sittende utøvere.

Alpinisten fra Karmøy var første startende ut og kjørte inn til tiden 1.17,99.

Det holdt helt til Peters krysset målstreken 1,26 sekunder foran nordmannen.

Morii Taiki fra Japan tok bronsemedaljen.

ÅPNET MED MEDALJE: Jesper Saltvik Pedersen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er deilig å komme i gang. Det er en utrolig kul trasé her, så det er kult å komme i gang. 2.-plassen er bra, sier Pedersen.

Han er imidlertid selvkritisk til enkelte deler av rennet.

– Jeg var litt feig noen plasser, som gjør at jeg ikke fikk med så mye fart som jeg kunne fått med. Men jeg er egentlig greit fornøyd med egen innsats, og så er det sykt kult at det kommer folk bakfra som kan utfordre. Selvfølgelig har jeg mest lyst til å være på toppen selv, men i dag var det en fra New Zealand som var veldig rask.

– Gode sjanser

Nordmannen har hatt en flott start på det nye året med tre VM-gull på hjemmebane i Hafjell i slutten av januar.

I tillegg tok han sølv i super-G og superkombinasjon. Pedersen vant også verdenscupen for femte året på rad.

– VM var helt fantastisk for meg, så jeg kommer til Beijing med mye selvtillit. Og så klarte jeg ikke helt å følge opp VM-gullet i utfor, men i morgen (søndag) er det en ny sjanse i super-G, sier Pedersen.

22-åringen er offensiv før neste medaljemulighet.

– Jeg tror jeg har gode sjanser i morgen, også. Det handler om å gjøre det jeg gjør på trening, og så kan det gå veldig fort, sier Pedersen.