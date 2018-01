Her tar Jan Schmid (34) sin første seier på nesten seks år

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir et fint bilde å se tilbake på, sier Schmid til NRK om å gå først i mål med den gule trøyen.

Ikke bare har 34-åringen for første gang i karrieren konkurrert med den gule trøyen denne helgen, på den siste konkurransedagen i Val di Fiemme kom også den første verdenscupseieren på nesten seks år.

– Jeg føler at jeg får igjen for masse jobb jeg har lagt ned de siste årene, og å ikke ha gitt meg, mener veteranen, som innrømmer at han tidligere har vurdert å legge opp.

Sist Schmid sto øverst på en seierspall var i Lahti 3. mars 2012.

Snuoperasjon

– Han har nesten vært avskrevet til tider, Schmid. Han har virkelig lagt vekt på langrennet i år, mener NRKs kombinertekspert Fred Børre Lundberg om Schmids fremgang.

Jan Schmid er en virkelig veteran i kombinert-sirkuset.

Så tidlig som i 2009 tok trønderen sin foreløpig eneste medalje i et internasjonalt mesterskap, ni år senere er han medaljekandidat i OL.

Riiber først ut i langrennet

Etter hoppingen lå Schmid 56 sekunder bak lagkamerat Jarl Magnus Riiber som ledet etter et kjempehopp på 131 meter.

Etter seks kilometer hadde veteranen gått forbi både østerrikske Mario Seidl og Riiber. Bak kom et stort felt som jaget nordmannen.

– Da de kom nærmere i den siste bakken tenkte jeg nei, nei, nei. Kanskje det ikke går igjen, sa Schmid om følelsen av å ligge alene i front.

Det holdt likevel helt inn for Schmid som dermed tok sin tredje verdenscupseier i karrieren.

Lukas Klapfer tok andreplassen åtte sekunder bak Schmid, og tyske Fabian Riessle kom på tredje.