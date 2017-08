Solbakken: – Vi blir bedre

Til tross for en rufsete serieåpning er FC København-trener Ståle Solbakken trygg på å mønstre et klart forbedret mannskap i høstens mesterliga. Onsdag må danskene hente inn 1-0 mot aserbajdsjanske Qarabag for å avansere til gruppespillet.