Fleire fotballspelarar deprimerte

Ei gransking som FIFPRO, organisasjonen for profesjonelle fotballspelarar, har gjennomført, vier at 22 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene har symptom på depresjon og frykt.



Dette er dobbelt så mange som under ei tilsvarande gransking i desember og januar, altså før koronaepidemien stansa så godt som all aktiv idrett.



– Det er nok fordi så mange unge menn og kvinner no må tilpasse seg sosial isolasjon, saman med usikker framtid, seier FIFPROs medisinsjef Vincent Gouttebarge.