– Det er ikke lett på sånne dager som dette her. Man vet ikke hva man skal si. Det føles helt håpløst. Og så mister man all selvtillit. Vi har ikke noe å bidra med noen av oss i dag, sier Norge-kaptein Jonas Holøs til NRK.

Han er ikke helt ferdig der.

– Det er kjempepinlig. Det er ikke noe kult å gå utpå der og «det smeller» bak deg hele tiden. Men man kan ikke grave seg ned heller. Man kan ikke det. Man må prate sammen i gruppa og se etter hva vi skal jobbe med. I dag føles det som absolutt alt...

– Men det finnes lysglimt i en sånn match også. Selv om man ikke skal tro det. Nå må vi støtte- og hjelpe hverandre. Vi kommer ikke noen vei ut av det ved å skrike og smelle på hverandre, og komme med usakligheter. Vi står sammen om det, sier Holøs, svært skuffet, men fattet etter kampslutt.

SKUFFET: Jonas Holøs, her avbildet på trening tidligere i VM. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Skade og 9-1-tap

«Pinlig resultat for Norge», stod det å lese på Aftonbladets nettside underveis i kampen. Det hører riktignok med til historien at Norge nesten holdt buret rent og scoret ved Mathias Trettenes i den tredje og siste perioden. Det var en fattig trøst for de norske hockey-gutta.

For da ledet svenskene allerede 8-0 i Ondrej Nepala Arena i Bratislava i Slovakia. Oskar Lindblom fastsatte sluttresultatet til 9-1 med en scoring drøye to minutter før full tid.

I tillegg er det svært dårlig nytt at Mathis Olimb måtte hjelpes av isen like før andre periode var over. Fra før av er det klart at Mats Rosseli Olsen ikke kan spille mer i VM etter en skade han pådro seg søndag.

SVENSK DOM: Aftonbladet reagerte slik på Sveriges ydmykelse av Norge mandag kveld. Foto: Skjermdump

– Folk får si hva de vil

Det var ingen norske spillere som forsøkte seg med noen bortforklaringer etter kampen. Andreas Martinsen slår fast at «kampen var over» etter to perioder. Han legger til at de norske gutta bare må glemme kampen og at «prestasjonen var en god del steg bakover».

På spørsmål om Norge fortjener å være i A-VM når man spiller slik de gjorde mot Sverige, innleder Martinsen med å si «nei, selvfølgelig ikke. Det er ikke slik vi skal se ut».

– Men vi har fire kamper igjen. Har vi fire bra kamper til, så har vi hatt et bra VM. Folk får analysere og si hva de vil. Det er ikke disse kampene vi skal vinne, men det er ikke sånn vi vil se ut, sier Martinsen.

Etter 9-1 for Sverige står Norge med tre strake tap så langt. Mesterskapet ble innledet med 5-2-tap for Russland fredag, mens Tsjekkia ble altfor sterke og puttet syv mot Norges to mål i den andre gruppespillskampen lørdag.

INGEN HELL FORAN MÅL: Andreas Martinsen forsøker seg, uten tellende resultat, mot svenskenes målvakt Jacob Markstrom i Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Blytung midtperiode

Det norske laget startet også kampen mot Sverige på verst tenkelige vis. Alexander Wennberg scoret etter bare 39 sekunder. Patric Hornqvist og William Nylander satte ytterligere to før første periode var over.

Midtperioden ble et ordentlig mareritt sett med norske øyne. Mario Kempe noterte seg for to mål, Oliver Ekman-Larsson, Loui Eriksson og én Wennberg-scoring til sørget for at det var absolutt null spenning igjen.

BLYTUNG KAMP: Mario Kempe setter inn 6-0 på målvakt Henrik Holm under mandagens VM-kamp mellom Norge og Sverige i Ondrej Nepela Arena. Foto: Claudio Bresciani/TT / NTB scanpix

«Transportetappe»

Den tredje perioden ble langt mindre hektisk. «En transportetappe for Sverige», uttalte en av SVTs kommentatorer. For begge lag satte foten av gasspedalen.

Det var dermed mager trøst at Mathias Trettenes satte inn en trøsteredusering åtte minutter før slutt. Til slutt sørget altså Lindblom for at det endte med 9-1-tap for Norge.

– Det kjennes ikke så bra. Det er kjedelig når det blir sånn her. Vi visste at det kunne skje også. Vi møter tross alt regjerende dobbeltverdensmester. Men det er for dårlig innsats i dag, og da blir det stygt, forklarer Alexander Bonsaksen.

For Norge gjenstår nå fire kamper i gruppe B. De neste åtte dagene venter Sveits (15. mai), Østerrike (17. mai), Italia (18. mai) og Latvia (21. mai).