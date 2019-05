Her sparker Lillestrøm-spilleren ned en 3.-divisjonsspiller

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lillestrøm slet og slet, men klarte til slutt å slå Gjelleråsen i den første runden av cupen.

Det til tross for å ha spilt store deler av kampen med én mann mindre.

Se høydepunkter fra kampen nederst i saken!

Mistet hodet fullstendig

Etter 25 minutter var Lillestrøm i gang med å bygge opp et angrep. Gjelleråsen-spiller Eirik Steine prøver å presse Lillestrøms stopper Tobias Salquist. I det sistnevnte spiller ballen videre, kommer Steine hardt opp i sin motspiller.

Det likte Salquist dårlig. Sekundet senere sparket stopperen regelrett ned Steine. Dommeren brukte ikke mange sekunder på å hente frem det røde kortet fra baklomma.

– Han kommer for sent inn i meg, så mister jeg hodet fullstendig. Det er klart rødt kort. Jeg beklager til laget, det er ikke bra nok. Det skal ikke skje, men det skjer. Jeg må lære av det. Jeg må bare unnskylde, sier Salquist til NRK etter kampen.

Tobias Salquist slo oppgitt ut med armene da han fikk det røde kortet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Et soleklart rødt kort. Det er en stygg situasjon. Han mister jo hodet fullstendig. Det er totalt rullegardin for Lillestrøms midtstopper, utbrøt NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Se video av hendelsen øverst i artikkelen.

Dermed spilte Lillestrøm en drøy time med én mann mindre. Samtidig risikerer Salquist å måtte sone flere eliteseriekamper for det røde kortet.



– Jeg visste ikke at det var sånn. I danmark er det sånn at hvis man går videre i cupen så har det ikke konsekvenser for serien. Det er en feil av meg. Det må aldri skje, sier Salquist.

– Er du redd for å miste kamper?

– Ja.

Rant inn med mål mot slutten

Til tross for utvisningen, var det stort sett Lillestrøm som kjørte den andre omgangen.

Gjelleråsen prøvde å kontre når de fikk muligheten, men nøyaktigheten var litt for dårlig da avslutningene kom.

Og da gikk det også som det måtte gå. Gjelleråsen så ut til å bli slitne, og lagde flere frispark i farlige posisjoner. Etter drøyt 75 minutter spilt fikk Lillestrøm nettopp et slikt frispark som Thomas Lehne Olsen satte i mål.

Gjelleråsen presset på for utligning på slutten av kampen, noe som gjorde at de etterlot seg store rom. Det utnyttet Lillestrøm, som satte inn 2-0 på en kontring.

William Loyd scoret riktignok en redusering på overtid, men straks etter fikk Lillestrøm straffe. Det likte Gjelleråsen-treneren dårlig.

– De får en billig straffe og det blir 3-1. Så skal vi ha straffe etter det igjen, men jeg vet ikke hva dommerne tenker på. Det er mulig det er litt for stor respekt for dem i rødt her. Men sånn er det, sier Heiberg.

Dermed ble det 3–1 til Lillestrøm i en kamp hvor Gjelleråsen presset profilene fra eliteserien.