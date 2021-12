Eitt minutt før pause i VM-finalen i handball søndag låg Noreg under med heile seks mål mot Frankrike. Men så skjedde det noko som skulle vise seg å bli heilt avgjerande.

NYTTIG: Landslagssjef Thorir Hergeirsson innrømmer at rotet etter den franske utvisinga hjelpte Noreg. Foto: PAU BARRENA / AFP

Noreg fekk straffe og Frankrike fekk ein spelar utvist. I kjølvatnet av utvisinga oppsto det forvirring i sekretariatet, som førte til eit lengre stopp før Noregs straffe vart teke.

Eit stopp i spelet som var med på å snu finalen i Noregs favør.

– Det passa oss godt at det vart litt styr med utvisinga til Frankrike. Jentene brukte det veldig godt og vi fekk roa litt ned og gitt nokre beskjedar. Det var nyttig, seier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NRK etter kampslutt.

Straffekastet sette Nora Mørk kontant i krysset, før Noreg reduserte endå ein gong før kvilen. Dermed var det berre fire mål som skilde laga, ein avgjerande forskjell skal vi tru Camilla Herrem.

– Det er utruleg viktig. Det er stor forskjell på seks og fire. Fire mål er ingenting i handball, og vi veit vi klarer å hente det på 30 minutt, konstaterer Herrem.

Ho får støtte av lagvenninne Kari Brattset Dale, som meiner laget fekk eit løft av avslutninga på første omgang.

– Dei to måla vi hentar før pause der har mykje å seie, det løftar oss inn mot andre omgang, fortel linjespelaren.

– Avgjerande for kampen

NRKs handballekspert Geir Oustorp peikar òg på stoppet i spelet som ein av nøklane for at Noreg kjempa seg inn igjen i kampen.

AVGJERANDE: NRKs handballekspert Geir Oustorp meiner det var heilt avgjerande for Noreg at det vart eit ekstra stopp i spelet før pause. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det var heilt avgjerande. Det gjorde at Noreg byrja å få tru på det etter å ha vore ute å køyre tidlegare i den første omgangen.

Dei to måla Noreg åt innpå etter forvirringa til sekretariatet, gjorde utgangspunktet for andre omgang heilt annleis ifølgje Oustorp.

– Noreg får to mål det siste minuttet som gjer at ein ligg bak 16–12 i staden for 16–10. At ein får ei sånn avslutning på omgangen gjorde at ein ikkje låg så langt bak, forklarer Oustorp.

Ellevill snuoperasjon

I andre omgang gjekk det unna, og Noreg tok igjen det franske forspranget kjapt, mykje takka vere ei Henny Reistad i kjempeform.

Derfrå og inn såg aldri dei norske kvinnene seg tilbake, og gav seg ikkje før det stod 29–22 på tavla.

Landslagssjefen meiner det bur noko heilt spesielt i dei norske spelarane.

– Det finst mykje urkraft i gjengen. Dei er lojale og villige til å gå i kjellaren og grave djupt. Og så viser det at vi har nokre ekstremkvalitetar i troppen, seier Thorir Hergeirsson til NRK.

Han er klar på at den svake norske førsteomgangen fort kunne vore forskjellen på tap og siger, men rosar spelarane for å klare å kjempe seg tilbake.

– Det kunne kosta oss dyrt, men vi har ei stayerevne og ein arbeidsmoral få andre har, og det hjelpte oss, avsluttar Hergeirsson.