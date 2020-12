For den 22. desember tok han en knallhard laktattest som i verste fall kunne satt ham på sidelinjen i viktige VM-uttaksrenn.

– Jeg var spent, spesielt ettersom at det har svingt veldig. Jeg tenkte at det var viktig og tenkte at det måtte bli bra, for man er aldri sikker. Det kjente jeg på, sier Tønseth selv.

HAR SLITT MED VARIERENDE RESULTATER: Didrik Tønseth, her fra langrennsåpningen på Beitostølen. Der ble han nummer fem og ni på de to distansene. Foto: Geir Olsen / NTB

Tung sesongåpning

Kroppen har nemlig ikke spilt på lag i sesonginnledningen. November og tidlig desember endte langt unna forventningene for Tønseth.

29-åringen har variert stort i resultatene, både nasjonalt og i verdenscupen. Kroppen har ikke klart å hente seg ordentlig inn igjen etter konkurranser. Det har spøkt for å kvalifisere seg til VM.

Dermed valgte han og trener Eirik Myhr Nossum å droppe Norgescup på Sjusjøen i begynnelsen av desember. I stedet tok Tønseth ting med ro.

Den 11. desember var det imidlertid alvor igjen.

Da gjennomførte Tønseth en såkalt laktatprofil på Olympiatoppen Midt-Norge. Det innebærer femminuttersdrag på løpemølle på en viss stigning. Etter hvert økes farten og belastningen jevnt og trutt til han har tatt seg ut.

Laktatmåling viser nivået av melkesyre i kroppen.

Testen for snaue to uker siden ga ham et form for bunnpunkt å jobbe ut fra.

SAMLINGSKLAR: Didrik Tønseth, her avbildet på Sjusjøen i forbindelse med en landslagssamling fra 15. til 20. desember. Foto: Geir Olsen / NTB

Etter å ha trent på hjemmebane og også vært med på landslagssamling siden den gangen, var han 22. desember tilbake på løpemølla igjen. Etter en time på den, fikk han veldig oppløftende resultater, sier han.

– Tallene og verdiene har blitt bedre. Atskillig bedre. Den viste at kroppen tåler å trene. Da har vi noe å bygge videre på. Det er ikke slik at det har løsnet komplett, men det går bra å gå på ski og det er godt å vite at man kan trene.

– Det hadde blitt en fryktelig trå jul om den gikk dårlig, kommenterer Tønseth.

– Jeg hadde sett mørkt på julen for Didriks del om den hadde vært dårlig. Da hadde jeg forberedt meg på hva jeg skulle si for å holde ham motivert. Men heldigvis slapp jeg å bruke den talen. Jeg er veldig glad for at han tålte det, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

– Hadde ikke hatt flere knep i boken

På spørsmål om testresultatene langt på vei definerte resten av sesongen, er Tønseth litt usikker. Men han innrømmer dette:

– Hadde den vært dårlig... Vi hadde ikke hatt flere knep i boken. Det ville tydet på at kroppen ikke tåler å trene. Jeg kunne ikke hatt mer hvile og forventet at ting kom til å ordne seg til rett tid.

– Jeg hadde i hvert fall begynt å få fryktelig dårlig tid. Da hadde det forsvunnet en uke eller ti dager med trening. Og da hadde vi vært godt inne i januar, sier Tønseth.

Innrømmer gambling

Allroundtrener Nossum tolker resultatene slik at de kan fortsette planen mot uhyre viktige renn som bare er noen uker unna. På nyåret, nærmere bestemt under Norgescup på Lygna 8.-10. januar, skal det gås to uttaksrenn til verdensmesterskapet i Oberstdorf, blant annet 15 kilometer i fristil og tremil i klassisk fellesstart.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her Foto: Terje Pedersen / NTB

Uken etter venter to nye rene uttaksrenn på Tønseths hjemmebane under NM i Granåsen.

– Men det er sånn at vi sett opp mot det optimale har dårlig tid. Skirennene tidlig i januar skulle for Didriks del vært mye mindre viktig. Men sånn er ikke situasjonen nå. Det er en viss form for gambling den planen vi har nå, frem til de viktige helgene der, sier Nossum.

På spørsmål om hva han mener med gambling, svarer allroundtreneren at de ikke har tid til å bare ta treningen med ro fremover og sørge for balsam for sjelen.

– Han trenger tøff trening og ha spesifikke hardøkter mot det han skal gjøre i skirenn i januar. Der er han ikke nå sammenlignet med resten, tror jeg. Men nå har han tålt å trene. Det er positivt. Men hadde testen vært dårlig, så måtte vi tatt det med ro videre.

Knalltøff kamp om plassene

Byåsen-løperen er naturligvis klar over at han ikke er i posisjon til å velge bort renn. På spørsmål om det er 15 kilometer i fristil som peker seg ut, svarer han at det ennå er for tidlig å si.

– Jeg må nok være mer kynisk og peile meg inn på enkelte distanser. Å bite over, det kan slå tilbake på meg. Det kan bli for tøft. Vi får se hvordan ting er på Lygna. Men forhåpentligvis kan jeg gå det meste.

Det er en rekke sterke utøvere som er i god posisjon til å få plass på 15 kilometer-uttaket. Martin Johnsrud Sundby er regjerende verdensmester og har friplass.

Til de fire gjenværende plassene er Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Harald Østberg Amundsen sterke kandidater. Johannes Høsflot Klæbo har ikke avvist at det er en distanse for ham.

– Som sagt; Jeg hadde sett mørkere på Didriks muligheter for å kvalifisere til VM hvis testen hadde vært dårligere enn før samlingen. Det blir fortsatt tøft, men nå mener jeg det er mulig, sier Nossum, som til syvende og sist tar ut laget sammen med langrennssjef Espen Bjervig.