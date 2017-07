Her skapes Norway Cup-historie: – Det betyr veldig mye

Søndag morgen skal de spille sin første Norway Cup-kamp mot jentelaget til Lille Tøyen. I dag landet femten 14 år gamle jenter fra fotballakademiet i Pyongyang i Nord-Korea på Gardermoen.

– Jeg er veldig takknemlig for at vi kan komme hit. Det betyr veldig mye for de unge. Jeg håper at dette kan være med på å styrke samarbeidet til Norge, sier treneren til det nordkoreanske laget til NRK i ankomsthallen på Gardermoen.

SPENT: Bjerke-trener Mikael Humle er spent på hvordan det blir å ha besøk fra Nord-Korea. Foto: NRK

Nordkoreanerne skal bo hos vennskapslaget Bjerke IL fra Maura i Nannestad. 14-åringene fra diktaturet ledet av Kim Jong-un, ble møtt på Gardermoen av Nannestad-jentene med melkesjokolade, norske flagg og et fullt norsk pressekorps.

– Det er det som er det fine med fotball, at politikk og alle disse tingene kanskje ikke betyr så mye når det kommer til stykket. Man treffes på nøytral grunn og driver med det man liker aller best. Det håper jeg de vil merke, og at det er sånn det vil fungere, sier Mikael Humle trener for Bjerke Ils jenter 14-lag.

Første gang

Det er Lasse Evensen som kontaktet Norway Cup og ba dem invitere det nordkoreanske laget til Norge. Evensen har vært Nord-Korea for å lage dokumentarfilm om Jørn Andersen, som er landslagstrener for herrelaget til Nord-Korea.

Dette er ifølge Evensen første gang et barnelag blir sendt ut av Nord-Korea, bortsett fra til vennskapslandene Kina og Russland.

AMBISJONER: Kim Pom-e sier at det nordkoreanske laget har ambisjoner om å vinne turneringen på Ekebergsletta. Foto: NRK

Jentene fra Nord-Korea har dratt langt og lenge for å spille fotball på Ekebergsletta. Først 26 timer til Beijing i Kina, og så med fly til Oslo via Doha i Qatar.

I ankomsthallen på Gardermoen røper nordkoreanerne at de kommer til Ekebergsletta med store ambisjoner på banen.

– Vi vil vinne denne turneringen. Jeg ser på denne turneringen som en mulighet til å utvikle meg teknisk og spille mot jenter fra andre land, sier nordkoreanske Kim Pom-e til NRK.

– Vil gjøre inntrykk

ASIA-EKSPERT: Stein Tønnesson mener det er bedre at Nord-Korea driver propaganda gjennom idrett enn gjennom atomprøvesprengninger. Foto: PRIO

– Det er synd at dette er første gang, for dette er meget velkomment, og spiller en potensielt stor rolle når det gjelder å skape kontakt mellom den nordkoreanske befolkningen og andre land, sier Stein Tønnesson, som er Asia-ekspert ved Fredsforskningsinstituttet PRIO.

– Hvordan tror du nordkoreanerne vil reagere på det de møter?

– Jeg er ikke sikker på om det blir et sjokk. De som får lov til å være med på dette er nok nøye utvalgt og kommer fra elitefamilier. og de er nok litt forberedt på hva de kommer til å møte ute i verden, men de vil jo se en helt annen stil. Når de ser den sterkere vekten på individuell frihet i måten å uttrykke seg på som de har i andre land, så vil det utvilsomt gjøre inntrykk, sier Tønnesson.

Nordkoreanske yngre landslag har gjort det veldig godt på kvinnesiden de siste årene. Tønnesson fastslår at koreanerne har en veldig sterk nasjonal stolthet, som ofte er knyttet til idretten.

– At Nord-Korea får mulighet til å drive propaganda gjennom idrettslige prestasjoner er veldig mye bedre enn at de viser sin styrke ved å sende opp raketter og å drive med atomvåpenprøvesprengninger, sier han.