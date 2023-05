Her skal det spilles cupfinale om 11 dager: – Hva har skjedd?

Lørdag 20. mai er det duket for en forrykende cupfinale når Lillestrøm og Brann møtes på Ullevaal stadion.

Men nasjonalarenaen innbyr foreløpig ikke til fest.

NRK fikk være med da den siste vinterduken ble fjernet fra Ullevaal-matta tirsdag, og det er lett å se at en lang og kald vinter har satt sitt preg på det som blir selve finalescenen.

Særlig den ene langsiden nærmest kongetribunen har fått hard medfart.

Bilder av gressmatta på Ullevål stadion litt over en uke før cupfinalen. Du trenger javascript for å se video. Bilder av gressmatta på Ullevål stadion litt over en uke før cupfinalen.

– Hva har skjedd?

NRKs fotballekspert og Viking-spiller Kristoffer Løkberg blir bekymret av å se bildene.

Han hadde håpet gresset så bedre ut såpass kort tid før kamp.

– Jeg begynner å lure på hva som har skjedd? Det er jo en stund siden det er spilt kamper der, så man skulle tro det var mulig å få den i enda bedre stand før en såpass viktig kamp som cupfinalen er. Man ønsker perfekte rammer rundt en cupfinale, sier Løkberg.

Selv om gresset på Ullevaal har vært grønnere før, håper ikke Viking-spilleren at selve kampen blir preget av det.

– En gressbane kan se veldig bra ut, men likevel være humpete og ujevn. Men den kan også se dårlig ut fra avstand, men være ganske jevn og spillbar. Vi får håpe den er nærmere det siste, sier Løkberg.

Dette er status 09. mai. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

NFF: – Vært en tøff vinter

Jonathan Clements, baneassistent i Norges Fotballforbund, tar det imidlertid med ro.

Han sier han ble positivt overrasket da de fjernet duken og beroliger de som er bekymret for spilleforholdene før storkampen om 11 dager.

– Det har begynt å spire, det er masse frø i bakken og det er fine sommertemperaturer nå. Jeg er veldig positiv til at det blir fint 20. mai når Brann og Lillestrøm kommer, sier Clements til NRK.

Vi videreformidler Løkbergs spørsmål:

– Hvorfor er det blitt sånn?

– Det har vært en tøff vinter med masse is på banen, vi hadde sikkert 30 centimeter med is i flere måneder. Da den smeltet, så egentlig hele banen sånn ut. Nå ser du at den ene siden er brun, og det er fordi vi ikke får sol der, det er skyggesiden. Men nå kjører vi kunstig lys for å få opp gressfrøene vi har i bakken, sier Clements.

Jonathan Clements, baneassistent i Norges Fotballforbund, før duken på nasjonalarenaen ble løftet vekk tirsdag. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Målet er å få den grønn

Clements understreker at de skal jobbe intensivt daglig fremover for å få gressmatten så fin som mulig til norsk fotballs store festdag neste lørdag.

– Målet er å få den grønn til cupfinalen. Det har jeg 100 prosent tro på. Det blir kanskje noen brune flekker her og der, men om 11 dager ser det bra ut, sier han.

– I hvor stor grad tror du spillerne kommer til å merke noe til dette?

– Lite. Spillemessig blir det ikke noe forskjell, men kanskje på det visuelle. Du ser for eksempel nede i det ene hjørnet, der har vi til gode å få det til å spire. Men jeg tror det kommer.

– Vi får håpe banemannen har sine ord i behold, og at spillerne kan ta de samme valgene med ball de hadde gjort på en vanlig bane. Jeg håper vi unngår at spillerne må hensynta dårlige forhold, sier Løkberg.

Dette hjørnet på den ene kortsiden skaper hodebry for NFF. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

– Trodde Ullevaal var i bedre stand

Både Brann- og Lillestrøm-spillerne hadde fri tirsdag og var ikke tilgjengelig for intervju, men LSKs sportssjef Simon Mesfin tar seg tid til å kikke på de ferske bildene fra Ullevaal.

– Umiddelbart, når man ser bildene, ser det ikke bra ut, sier han til NRK.

Mesfin velger likevel å puste med magen og ha tiltro til at cupfinalen får den gressmatten den fortjener.

– Jeg har vært med såpass lenge at jeg har god tillit til folk som jobber med gress. Og det er de som er fagkompetente. Når de sier at det ser lovende ut, må vi ha tillit til dem. Men jeg trodde jo Ullevaal var i bedre stand før jeg så de bildene og ikke er sånn som det bør se ut på denne tiden, sier LSK-sjefen.

P.S: Lillestrøm har tidligere opplevd å spille cupfinale på en svært krevende bane. I 2005, da LSK tapte mot Molde, ble kampen spilt på en gjørmete og grusom bane. Da fikk kvinnefinalen dagen før skylda, og det førte til at kvinnefinalen i mange år ikke ble spilt på nasjonalarenaen.

Cupfinalen mellom Brann og LSK 20. mai har avspark 16.00. Kampen sendes på NRK 1.