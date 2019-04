Her scorer han Premier League-historiens raskeste mål

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Til tross for at det var Watford som tok avsparket hjemme mot Southampton, var det gjestenes irske spiss, Shane Long, som stod for det ekstremt raske målet.

Rett etter avsparket havnet ballen hos vertenes Craig Cathcart som hadde alt annet enn kontroll. Midtstopperen prøvde å slå en lang ball, men traff Long som satte fart mot mål og lobbet over en forfjamset Ben Foster.

Det tok ikke mer enn syv sekunder før ballen lå i nettet, og dermed står Long, ironisk nok, for Premier League-historiens raskeste scoring. Premier League opplyser at scoringen kom etter nøyaktig 7,69 sekunders spill.

Den gamle rekorden tilhørte tidligere Tottenham-forsvarer Ledley King. Han scoret etter 9,9 sekunder mot Bradford i 2000.

Seks poeng til nedrykk

Longs scoring så lenge ut til å bli kampens eneste. For hverken Watford eller Southampton så ut til å makte å score noen flere mål de resterende 89 minuttene.

Men på overtid utlignet Andre Gray. Til stor frustrasjon for gjestene. Med poengdeling tirsdag står Southampton nå med 37 poeng.

Det er seks poeng ned til Cardiff på direkte nedrykksplass. Watford har på sin side for lenge siden sikret fornyet Premier League-kontrakt.

Drama i toppen

Et annet sted i England, nærmere bestemt London, tok Tottenham imot Brighton til dyst.

Londonerne presset voldsomt på for ledermålet i nesten 90 minutter. Frustrasjonen vokste seg stor blant både hjemmefansen og Tottenham-spillerne etter hvert som gjestene fikk klarert og stått imot hvert eneste angrep.

Men i det 88. minutt stod en danske frem. Christian Eriksen brukte en berøring på å legge ballen til rette utenfor Brightons 16-meter. Deretter klinte han til med venstrebenet.

Ballen føk rett i korthjørnet og ble kampens eneste scoring. Dermed er Tottenham oppe på 70 poeng. Det er tre poeng ned til Chelsea på fjerdeplass, mens det er fire og seks poeng ned til Arsenal og Manchester United. De to sistnevne har én kamp mindre spilt.