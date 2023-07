Her raser Hegerberg – stjernene med kraftig oppgjør mot eget lag

Verstappen endrer på suksessbilen før rekordjakt

Max Verstappen har sett nærmest uslåelig ut med åtte av ti seirer i årets Formel 1. Han varsler oppgraderinger som skal gi ham en ytterligere fordel i Ungarn.

Red Bull-stjernen har en ledelse på hele 99 poeng ned til lagkompis Sergio Perez, og det ser nesten ut som nederlenderen allerede har sikret sin tredje strake VM-tittel.

– Denne helgen har vi et par oppgraderinger, så forhåpentlig vil det spille inn slik vi forventer at de skal gjøre, slik at vi kan få ekstra ytelse, sa Verstappen.

Verken Verstappen eller Red Bull har avslørt hvilke oppgraderinger som blir gjort foran helgens Grand Prix-helg i Ungarn.

Red Bull står med elleve strake seirer, og det vil si at de jakter på rekorden for flest triumfer på rad satt av en konstruktør. McLaren deler konstruktørrekorden med sine elleve strake seirer fra 1988.

Dermed kan Verstappen og Perez gjør Red Bull historiske dersom en av dem går til topps søndag. (NTB)