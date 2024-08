– Serbia er en viktig russisk støttespiller. Det er sterke kulturelle og politiske bånd mellom Serbia og Russland, sier Jakub M. Godzimirski til NRK.

Han er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og har Russland som fagfelt. Det overrasker ham ikke at Røde Stjerne er sponset av det russiske gasselskapet.

Da Russland gikk inn i Ukraina ble Gazprom fjernet som Uefas sponsor. Serbiske Røde Stjerne har valgt å stå sammen med sin hovedsponsor.

– Hvis det ikke var for Gazprom er det ikke sikkert at Røde Stjerne hadde eksistert. De som elsker Røde Stjerne vil aldri glemme hva Gazprom har gjort for klubben, meldte klubbdirektør Zvezdan Terzic til Daily Mail i 2022.

Foran inngangen til Røde Stjernes beryktede supportere står en stridsvogn med flere Z-er påmalt. «Z» er symbolet som markerer støtte til den russiske invasjonen i Ukraina.

Grep inn etter Russland-spørsmål

Jørn Holm-Hansen er forsker ved Oslo Met i politikk og forvaltning i øst- og sentraleuropeiske land, med blant annet Russland som spesialfelt.

FORSKER: Jørn Holm-Hansen har forsket på Russland i en årrekke. Foto: Mark Tonkin / NRK

– Gazprom har enorme penger å bruke på sponsoravtaler og oppkjøp. Det kan nok stemme at det er veldig stor økonomisk fordel for Røde Stjerne at de har Gazprom som sponsor. Sånn rent kynisk, sier han.

NRK har vært i kontakt med Røde Stjerne om deres bånd til Russland, men de har ikke besvart NRKs henvendelser.

På pressekonferansen før onsdagens returoppgjør mot Bodø/Glimt i playoffen til mesterligaen, stilte VG spørsmål til Røde Stjernes trener om deres russiske hovedsponsor. Da grep klubbens pressesjef inn:

– Jeg svarer på dette. Dette er en pressekonferanse om en kamp, vi kommenterer ikke det. Ingen kommentar, sa pressesjefen.

Spilte mot utestengte lag

De tette båndene til Russland kom tydelig til syne i sesongoppkjøringen tidligere i år. Da spilte Røde Stjerne treningskamper mot Sotsji og Zenit St. Petersburg, russiske klubber som er stengt ute av europeisk fotball.

I forbindelse med kampen mot Zenit stilte lagene opp på et felles lagbilde der Serbia og Russlands flagg var slått sammen med teksten:

«Sammen»

Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP

Røde Stjernes supportere hadde et stort banner med teksten: «Brødre for alltid». På tribunen vaiet russiske flagg.

Forskeren ble presentert med lagbildet og bilder fra tribunen, fra vennskapskampen mot russiske Zenit. Holm-Hansen ble ikke overrasket over å se de to lagene stå sammen for et vennlig bilde.

– Jeg ble overrasket over hvor lite denne krigen har gått inn på folk og hvor lite de stod på Ukraina sin side, og hvor mange som hadde forståelse for Putin sin begrunnelse for denne spesiale militæroperasjonen, som han kaller denne folkerettsstridige invasjonen.

– For oss er det jo litt usmakelig når vi vet hvordan Putins styrker farer frem i Ukraina.

«BRØDRE FOR ALLTID»: De russiske flaggene herjet over stadion, mens Røde Stjernes supportere hadde et stort banner med teksten: «Brødre for alltid». Foto: Marko Djurica / Reuters

Men han påpeker at de i Serbia tenker annerledes:

– I en serbisk sammenheng, så er det ikke så veldig rart dette her. For i Serbia er det en del som har gått på Putins limpinne og tror på det han sier når han hevder at det var nødvendig å gå til militær aksjon mot Ukraina for å hindre at NATO og USA skulle bruke Ukraina til å angripe Russland.

– Kan ikke gjøre noe

Uefa sier de ikke kan gjøre noe med at laget har russisk hovedsponsor. Til NRK minner de om at de avsluttet samarbeidet med selskapet i 2022, og skriver:

– Klubbene selv er ansvarlig for private kontrakter med sponsorer, skriver Uefa i en uttalelse.

Foto: Darko Vojinovic / AP

Det er Uefa som arrangerer kampen, og Norges Fotballforbund sier de ikke kan gjøre noe med saken:

– NFF står fjellstøtt bak norske myndigheters og øvrig idretts linje med støtte til Ukraina i denne konflikten, men dette er en konkurranse i regi av UEFA. At motstanderlaget til Bodø/Glimt stiller med drakter med reklame for et russiske selskap ligger utenfor hva vi kan påvirke, skriver kommunikasjonssjef Yngve Håvik i en tekstmelding til NRK.

På vei tilbake?

– Gazprom-sjefen er nær venn av Putin, og er innsatt som sjef på grunn av den nære kontakten til ham, sier NUPI-forsker Godzimirski.

Men etter sanksjonene mot Russland har selskapet lidd store tap. Godzimirski mener gassleverandøren har gått fra en markedsandel på 50 prosent til rundt 20 i Europa.

Ifølge Radio Free Europe Radio Liberty gjør selskapet et nytt fremstøt på å komme bakveien inn i Europa. De er på vei inn i den ungarske storklubben Ferencvaros.

– De er å betrakte som et instrument i russiske verktøykassen, sier Godzimirski.