Her oppdager Tiril Eckhoff at børsa er tom for krutt

Tiril Eckhoff hadde en litt uheldig dag på jobb i kvartfinalen i Blinkfestivalen lørdag. På siste skyting stiller Eckhoff seg opp på standplass i posisjon til stående skyting, men så oppdager hun at våpenet er tomt.

Eckhoff blir tydelig oppgitt og slår ut med armene, før hun skøyter ut til sidelinja og får utdelt noen nye skudd.

– Ble veldig overrasket

OPPGITT: Tiril Eckhoff ble veldig overrasket da hun oppdaget feilen på våpenet.

En glisende Eckhoff sier dette om hendelsen til NRK etter hun har gått i mål:

– Jeg var klar for siste skyting, men så hadde jeg ikke skudd. Så på tredje skyting da jeg tok på meg geværet forsvant et magasin, sier hun og rister på hodet.

Skiskytteren kan fortelle at dette er første gang hun har blitt stående på standplass uten skudd i børsa.

Eckhoff ble veldig overrasket da hun oppdaget feilen.

– Jeg fikk det ikke med meg, så jeg ble veldig overrasket da jeg kom inn på siste skyting uten skudd, sier hun.

Fossum-jenta forteller at hun nå vurderer om hun må få seg sterkere magneter i våpenet.

– Gjelder å ha ting i orden

NRK-ekspert Ola Lunde forklarer at hendelsen tyder på at det er den såkalte holderen med magneter i Eckhoffs våpen, som skal holde magasinet på plass, trolig har mistet en magnet eller to.

TABBE: Ola Lunde sier at det gjelder å ha tingene i orden. Foto: NRK

– Tiril må nok ta en gjennomgang av våpenet sitt før neste løp. Det er sjelden det skjer, men det gjelder å ha ting i orden.

Lunde mener dette er et problem det ikke blir vanskelig å fikse for Eckhoff.

– Det er ikke noe vanskelig å ha orden på det. Det er en del av skiskytternes daglige rutiner å sjekke at våpenet er i orden. Dette hadde ikke skjedd i VM. Da blir våpenet nøye gått gjennom av både utøver og støtteapparat, sier Lunde.

Tiril Eckhoff røk ut av kvartfinalen på grunn av tabben, men går likevel videre til finalen i Blink-festivalen på wild card.