Sjokkerte tilskuere ble vitne til ulykken under det svenske mesterskapet i friidrett i Eskiltuna fredag.

Gyllensten, som skulle gjøre sitt andre forsøk på 5,11 meter, fikk store problemer med vinden på oppløpet, skriver SVT.

Etter å ha fått en skjev inngang, svevde Gyllensten til siden og smalt i bakken.

Her ble han liggende med smerter og etter hvert hentet av ambulanse.

– Verste mareritt

Etterpå var stevnevinner Melker Svärd Jacobssen svært kritisk til arrangøren og mattene, som han mener var for små.

– De mattene er verdiløse. For smale og for korte. Det skal ikke kunne skje. Det er dritkjedelig, sa Jacobssen til SVT.

Påstandene ble imidertid avvist av turneringsleder Hans Thysell, som sto fast på at mattestørrelsen er innenfor normene. Lørdag blir likevel mattene utvidet med én meter på begge sider av sikkerhetshensyn før kvinnenes finale, skriver Aftonbladet.

Stavhopper Sondre Guttormsen klarer ikke å se noe unormalt med ulykkesmatten, som strekker seg utenfor stativene.

STORTALENT: Her er stavhopper Sondre Guttormsen under EM i Berlin, hvor han imponerte med en 6.-plass og norsk rekord. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

19-åringen, som ble den store EM-overraskelsen med norsk rekord og 6.-plass, kjenner Gyllensten og trente blant annet med 26-åringen i Sverige tidligere i år.

– Det der er stavhopperens verste mareritt, sier Guttormsen etter å ha sett videoen.

– Ikke lett å stoppe

19-åringen påpeker at vinden skaper utfordringer på oppløpet siden staven er såpass tung.

– Kreftene fra siden gjør at satsen blir skjev, og da er det fort gjort. Det er heller ikke lett å stoppe når du har bestemt deg for å hoppe, sier Guttormsen.

Senest under NM på Byrkjelo ble stavkonkurransen utsatt på grunn av vind. 19-åringen har selv fått problemer under vanskelige forhold, og senest under trening i sommer gikk det galt for stortalentet.

Videoen under viser hvordan Guttormsen fikk en skjev inngang til satsen på Kjølnes, men der Gyllensten smalt rett i bakken, havnet Guttormsen på kanten av matten før han spratt ned.

SNEIET MATTEN: Her får Sondre Guttormsen problemer under en trening på Kjølnes 20. juli. Fotograf og bror Simen fikk ikke med landingen, men stavhopperen landet på kanten og spratt ned på bakken. Foto: Simen Guttormsen Du trenger javascript for å se video. SNEIET MATTEN: Her får Sondre Guttormsen problemer under en trening på Kjølnes 20. juli. Fotograf og bror Simen fikk ikke med landingen, men stavhopperen landet på kanten og spratt ned på bakken. Foto: Simen Guttormsen

– Det var vanskelige forhold den dagen. Jeg slet teknisk, og da er det enklere å gjøre de feilene, sier Guttormsen.

– Du tar en risiko i stavsprang. Det er det samme som med skihopping, det må gjøres riktig for at det skal gå bra. Og det blir langt vanskeligere med dårlige forhold.

Nå håper han alt går bra med treningskameraten Gyllensten, som ser ut til å være ute med skade en god stund.

– Filip har et brudd i hoften. Vi venter fortsatt på beskjed om nøyaktig plassering. Men det blir dessverre en veldig lang pause, sier sportssjef Anders Walther til SVT.

Lørdag var Gyllensten på plass i Eskiltuna med krykker, men 26-åringen ønsket ikke å kommentere hendelsen overfor Aftonbladet.