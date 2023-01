Mens verdenscupleder Pål Golberg har tatt telling de siste par etappene av Tour de Ski, har Klæbo seiret og sett tilnærmet uberørt ut i målområdet etter 10 kilometer 10 kilometer klassisk i Val Müstair og Oberstdorf.

– Vi har vel aldri sett Johannes stupe over målstreken helt ferdig. Det er fortsatt flere kjellere å grave i. Han er utilnærmelig, sa Martin Johnsrud Sundby i Viaplay-studio.

Klæbo hadde nettopp gått inn til etappeseier nummer tre av tre i 2022/23-versjonen av Tour de Ski. Detaljene fra målområdet er blitt et diskusjonstema.

– Det er kanskje et mentalt spill. Han går så bra og ser ikke sliten ut, så da føles det veldig demotiverende ut for de som går mot ham, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug til NRK.

TUNGE TAK: Pål Golberg hjelpes opp av Johannes Høsflot Klæbo etter den andre etappen av Tour de Ski. Golberg leverte en forrykende etappe og var helt ferdig da han kom i mål. Klæbo holdt seg i vertikal stilling. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Eksperten: – Psykologisk krigføring

Der løpere som Petter Northug og Bjørn Dæhlie nærmest falt over målstreken, ser Klæbo ut som han aldri har snublet. På sprintene løsner han på stavstroppene, skibindingene, titter seg til siden og sklir tilsynelatende uanfektet over målstreken.

EKSPERT: NRKs Torgeir Bjørn. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det er riktignok viktig å ikke bruke mer krefter i en Tour, men det koster ikke så mye mer å ta to ekstra stavtak. Men ved å ta av stavene før målstreken er passert, kikke seg til siden og vise at han er helt uanstrengt, så signaliserer han at han har alt under kontroll, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Det er en form for psykologisk krigføring. Han sier: «Hør her: Jeg har mer, altså. Jeg kan spurte for fullt hvis jeg må det, men det trenger jeg ikke», sier Bjørn.

Nekter for maktspill

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug fleiper om at det handler litt om «image». Men aller mest tror han det handler om at han ikke har behøvd å ta seg helt ut.

– Han er så komplett. Han har så mange strenger å spille på. Tirsdag vet han at han vinner mange kilometer før mål. Det er vanvittig imponerende, sier Dyrhaug, som likevel levner Simen Hegstad Krüger en sjanse på onsdagens 20 kilometer jaktstart.

– Han kan nok ikke begynne å ta av seg bindingene da ...

VIAPLAY-EKSPERT: Niklas Dyrhaug viser frem resultatlisten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Konfrontert med ekspertenes utspill smiler Klæbo lurt. Men han vil ikke innrømme at han driver med et mentalt spill for å psyke ut rivalene.

– Snøen er så bløt at jeg ikke gidder å legge meg ned, flirer Klæbo overfor NRK.

Avviser taktikk: – Ingen grunn til å gjøre det

– Jeg har vært i kjelleren jeg også. Det er litt sånn at selv om man henger på stavene. Selv om jeg ikke legger meg ned, så er jeg sliten jeg også, innrømmer Klæbo etter den tredje etappen av Tour de Ski.

– Er det en bevisst taktisk og psykologisk handling?

– På sprint er det litt annerledes. Da har jeg et mål om at smøreren skal få best mulig tid med skiene sånn at vi får best mulig ski. Sånn som her så er det ingenting annet som skjer, men hvis man ikke må legge deg ned, er det ingen grunn til å gjøre det, sier Klæbo.

– Jeg har vært i kjelleren et par ganger. En av mine første verdenscupseirer på Lillehammer i 2017 lå jeg et halvminutt i målområdet og pustet og peset, sier Klæbo.

LENGE SIDEN: Det er gått snaut fem år siden Johannes Høsflot Klæbo lå langflat i snøen. I hvert fall er det den episoden han selv husker best. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Den gangen slo han nettopp Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby i spurten.