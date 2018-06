Her meier sjåføren ned sin egen mekaniker

Bilene hadde kjørt i snaut ti minutter da regnbygene inntok Hungaroring-banen. Det gjorde baneforholdene svært krevende, og derfor kjørte flere biler inn i depotet for å bytte dekk. Da startet kaoset på banen i Ungarn.

– Det ser ut som en dusj spyler ned her nå. Det bøtter ned, ropte kommentatorene for DTMs sending.

Hylte av smerte

Mercedes-sjåfør Lucas Auer var en av dem som kjørte inn for å bytte dekk, og han holdt svært lav fart på vei inn i depotet. Likevel klarte han ikke å svinge inn til riktig tid. Bilen seilet bortover, og han endte opp med å meie ned to mekanikere før han dundret inn i veggen.

Den ene av mekanikerne hylte av smerte, mens han andre så ut til å slippe unna med lettere skader.

– Jeg kjørte rett fram, men bilen klarte ikke å svinge. Det er det verste som kan skje, sier en svært berørt Lucas Auer til DTMs egen kanal.

Auer var helt skjelven, og klarte knapt å svare på reporterens spørsmål. Han var tydelig preget av det som nettopp hadde skjedd.

Som å kjøre på is

Men han var langt fra den eneste som kjørte på sine egne. Like etter ham kom Mercedes-sjåfør Edoardo Mortara inn i depotet, og dro med seg hele mannskapet i asfalten. Det ble så kaotisk stemning at løpet måtte avbrytes.

Også Bruno Spengler fra BMW endte opp med å kollidere. Han mener at han kjørte i 10–15 km/t. vanligvis kjører de i 60 kilometer i timen.

– De ba meg om å kjøre rolig inn i depotet, men du har absolutt null grep, uansett hvor sakte du kjører. Jeg klarte ikke å svinge inn, det var som å kjøre på is. Så jeg kjørte på noen, og det føltes som dritt. Jeg var superbekymret, men fikk høre at de var OK. Da var det bare å kjøre videre, sier Spengler til DTMs mediekanal.

Kjørte veldig sakte

I en uttalelse sier DTM at tre personer er sendt til sykehus. Den ene har alvorlige skader i beinet, mens to har fått lettere skader.

Løpet ble avbrutt med rødt flagg etter at kaoset oppsto. Ulrich Fritz er sjef for Mercedes-laget, og fikk oppleve ulykkene på kloss hold.

– Det var en som ble hardt rammet. Det så veldig alvorlig ut, men han var utenfor livsfare. Det er bilder ingen vil se. Det som skjer på banen er sekundært, tankene er hos de skadde, sier Ulrich Fritz.