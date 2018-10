Her må Northug ha toppresultater - ellers ryker VM-planen

I Lillehammer og Davos er det nemlig i november og desember duket for to av denne sesongens fem kvalifiseringsrenn til VM-sprinten.

– Må til Lahti

Northug har andre planer når de tre andre kvalik-rennene går senere i vinter. Han vil blant annet gå Tour de Ski og som eneste herreløper reise til høyden etter nyttår.

– Hvis han skal komme seg til noe høydeopphold etter jul og før Seefeld så må han være kvalifisert. Hvis han for eksempel må til Lahti og sikre seg VM-billett, da blir det ikke noe høydeopphold. Da blir det precamp på Sjusjøen og Lahti-tur, sier Monsen til NRK.

Ikke fort på distanse før jul

SPRINTSJEF: Arild Monsen, her fra landslagssamlingen i Molde sist uke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sprinttreneren svarer «ja, det kan du si» på om Northugs hovedplan, som ifølge Monsen er lagt for «fremgang og suksess» og ikke for «justering», betyr at han i utgangspunktet har to muligheter til å kvalifisere seg. Ellers blir det altså endringer.

Det er ikke godt nytt for Northug. Der fortalte skistjernen at han håper å være i grei form til sesongstart. Skistjernen trodde ikke han var kapabel til å gå fort i distanserenn før jul. Han la blant annet til at november og desember anses som treningsmåneder.

Fem kvalifiseringsrenn

32-åringen reiser fredag på sitt første høydeopphold for sesongen til Val Senales. Rundt 10. desember blir det en ny tur til høyden i forbindelse med verdenscuprennet i Davos.

Og så skal han forsøke å forberede seg til VM med et høydeopphold i Seiser Alm fra og med månedsskiftet januar og februar 2019. Mesterskapet starter med nettopp sprint 21. februar.

Kvalifiseringsrennene til VM-sprinten går som følger: Verdenscup Lillehammer (30. november) og verdenscup Davos (15. desember) før nyttår.

Etter nyttår kan sprinterne kvalifisere seg gjennom Skandinavisk Cup i Vuokatti (4. januar), NM i Meråker (1. februar) og til slutt verdenscup Lahti (9. februar). Det betyr at de siste tre i utgangspunktet krasjer med Northugs planer.

– Må inn i det gode selskap

Hva som ligger i ordet kvalifisere vil ikke Monsen gå inn på, men det er helt opplagt at det innebærer en plassering som gjør ham til den sprinteren med minst fjerde best resultater.

– For hans del, der han står nå, så vil situasjonen være resultatavhengig. Han må inn i det gode selskap først, sier Monsen.

– Frykter du noe bråk med Northug dersom plan A går i vasken?

– Nei da, jeg håper at resultatene taler for seg, sier sprinttreneren.