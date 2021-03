Her må Fossesholm trøste Svahn: – Du har f*** meg vunnet rubbel og bit

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det så nesten ut som en liten «peptalk» og anledningen har sjeldent vært bedre i verdenscupsammenheng.

Svahn var nemlig en av storfavorittene før den 10 kilometer lange fellesstarten i klassisk lørdag. I stedet for å kjempe om seier, ble det en 30.-plass på svensken, halvannet minutt bak Julija Stupak som vant foran Heidi Weng og Ebba Andersson.

Mens de aller fleste gikk rett ut av målområdet var det én person som skilte seg ut. Linn Svahn trengte tid for seg selv. Hun satt en god stund inntil reklameskiltene for å puste ut og bearbeide skuffelsen.

UTSLITT: Mens de fleste andre utøverne gikk ut av målområdet, ble Linn Svahn sittende inntil reklameskiltene en lang stund. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Hun er en veldig kul jente

Så gikk Helene Marie Fossesholm – som selv imponerte med en syvendeplass lørdag – bort til sin to år eldre rival.

De to stortalentene snakket sammen lenge. Først diskuterte de svenskens skuffende VM, der Svahn har innrømmet at hun etter hvert ville slå i stykker hotellrommet. Etter å ha snakket om både opp- og nedturer, sa junior Fossesholm følgende for å muntre henne opp.

– Du har jo f*** meg vunnet rubbel og bit!

Svahn smilte endelig og takket for rosen.

Til NRK sier den 21 år gamle svenske stjernen følgende om praten de to imellom:

– Det er alltid morsomt å prate med tøffe jenter. Og hun er ei veldig kul jente, så jeg våger å prate med norske jenter og hun våger å snakke med svenske jenter, så hun er tøff. Det er bare morsomt å veksle noen ord.

– Viktig å ikke dømme folk ut ifra media

Fossesholm sier det var viktig å påpeke overfor Svahn hva hun er god for og hva hun har fått til, selv om det ikke gikk som svensken ville under mesterskapet i Oberstdorf. Hun mener også at det kan være fornuftig å prate med og ikke bare om konkurrenter.

STORTALENT: Helene Marie Fossesholm, her avbildet under VM i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

For Fossesholm har notert seg at Svahn får mye tyn for sin selvsikkerhet i media, selv av norske utøvere.

– Det er viktig å ikke dømme folk ut fra det som blir sagt i media og det er veldig viktig for meg, at det inntrykket jeg skal ha, det er det inntrykket jeg får selv og ikke det inntrykket alle andre sier eller hva media framstiller.

– Det har alltid vært viktig for meg. Man skal ikke dømme en person ut fra det andre sier eller sånn det blir framstilt i media, for det kan være mye feil i det.

– Takk, god natt og skyte seg selv i beinet

Etter hvert diskuterte de to også løpsopplegget på 10 kilometeren lørdag. Konkurransen gikk på 1800 meters høyde. De to hadde valgt helt forskjellige strategier. Svahn forsøkte å følge teten fra starten av. Det sa stopp tidlig.

– Vi er unge og dumme, sukket Svahn mens hun satt i solsteiken og så på Fossesholm.

FIKK DET TØFT: Linn Svahn, her under 10 kilometeren i klassisk fellesstart i Silvaplana lørdag. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Når NRK spør svensken om hva hun mente med det, svarer hun slik:

– Vi pratet om at vi har flere år igjen, og forhåpentligvis flere mesterskap på å gjøre det enda bedre, men i dag føltes det ut som det eneste jeg var, var ung og dum der ute i sporet.

– Det var ikke morsomt for fem øre. Jeg tenkte at jeg har taklet høyden ganske bra tidligere og ikke følt at det var noe problem. I dag syntes jeg det gikk lett på førsterunden, og så «bæm!». Da var det takk, god natt og skyte seg selv i beinet to ganger, sier Svahn.

– Det må være lov å være litt ung og dum

Fossesholm var litt mer avventende fra start i sesongens nest siste konkurranse. Men på sisterunden imponerte hun stort. Hun tauet blant annet på en rekke konkurrenter underveis og til slutt endte 19-åringen på syvendeplass.

En råsterk prestasjon ettersom det var klassisk stil og at hun aldri har konkurrert på 1800 meters høyde før.

– Jeg var kanskje litt ung og dum på andrerunden, men herregud, jeg visste ikke om det var noen andre som var gira på å sette litt fart her. Da gjorde jeg det. Det er viktig å dra med seg litt erfaringer også, så jeg fikk det litt på slutten av runde tre, men det var på ingen måte en smell.

– Hadde jeg vært ung og dum så hadde det ikke vært noen stor greie det heller, det må være lov å være litt ung og dum innimellom, vi er unge og da er det på sin plass å være litt dum også, sier Fossesholm.

Søndag morgen er det duket for 30 kilometer jaktstart i fristil. Lørdagens fellesstart danner utgangspunktet for den.