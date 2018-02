Her ligger hemmeligheten bak Norges suksess: – Gir oss et psykisk overtak

Omtrent i unnarennet i Vikersundbakken, ligger den lille og nokså ukjente fabrikken Spinno.

I mer enn 20 år har de satt sammen og spesialtilpasset drakter på bestilling fra Olympiatoppen og ulike særforbund.

– Vi må klare oss med mye mindre midler enn nasjoner som USA og Nederland, sier utviklingssjef i Spinno, Reidar Borgersen.

SPESIALTILPASSES: Reidar Borgersen demonstrerer her hvordan de jobber nøye med hver enkelt drakt. Foto: Carl Andreas Wold

På 90-tallet lagde de trikoter til skøyteprofiler som Johann Olav Koss, Geir Karlstad og Atle Vårvik. De har også samarbeidet tett med hopplandslaget og kombinertutøvere i mange år.

I 2004 lagde de sykkeltøy til Norges OL-lag, blant dem Thor Hushovd og Gunn Rita Dahle.

Nå har de laget alle trikotene til skøytelandslaget til OL, og i tillegg har de bidatt til alpinlandslagets drakter.

– Kunnskapen er nøkkelen

Spinno samarbeider tett med forskere fra NTNU, som blant annet utfører tester for å optimaliserer utstyret til toppidrettsutøvere.

Håvard Myklebust, leder for «Prosjekt Toppfart» i skøyteforbundet som samarbeider med NTNU, mener mye av løsningen ligger i å skjønne hvordan stoffene fungerer.

Han forklarer, mens han strekker i stoffet, at fargen endrer seg, og at det samme vil skje med luftmotstanden.

– Spørsmålet er hvorfor stoffet fungerer i den ene situasjonen og ikke den andre? Det er kunnskapen bak her som er nøkkelen, sier han.

STOFFET: Ifølge Håvard Myklebust er det viktig å forstå funksjonen til de ulike stoffene. Foto: Carl Andreas Wold

Myklebust tror det er en fordel at de har et lite apparat.

– Da har man direkte kontakt med dem som syr draktene, med løperne og trenerne. Man har også direkte kontakt med forskerne som gjør testene.

Tilpasset hver enkelt utøver

Draktene som blir laget hos Spinno er nøye tilpasset hver enkelt utøver og kan utgjøre store forskjeller.

Skøyteløperen Sverre Lunde Pedersen har stor tro på de spesialsydde trikotene.

BRA VÅPEN: Sverre Lunde Pedersen mener draktene deres er et bra våpen og gir dem et psykisk overtak på konkurrentene. Foto: Jens Meyer / AP

– Det å vite at vi har et skikkelig bra våpen der, det gir selvtillit og et psykisk overtak på resten av konkurrentene, sier han.

Spinno bidrar også til draktene til alpinlandslaget. Kjetil Jansrud holder kortene tett inntil brystet og vil ikke avsløre for mye om hva som ligger bak.

– Det gjelder å ha mest mulig aerodynamiske dresser. Man trenger et team som er smarte, men som også har tilgang på gode materialutviklere. Heldigvis har vi begge deler, sier Jansrud.

– Det gjelder å få de beste draktene

Spinno har satt sitt preg på mesterskapene i all hemmelighet, uten å sette på sitt eget varemerke. For dem handler alt om å lage best mulig drakter.

SYR DRAKTER: Siri Gihle Lund er moddelør hos Spinno. Foto: Carl Andreas Wold

– Vi prøver å gjøre alt for å skaffe medaljer til Norge. Forskeren sier hvordan han vil ha det, og da gjør vi det bare sånn. Det gjelder å få de beste draktene, sier Arne Borgersen, pensjonist og daglig leder i Spinno.

– Hvor mange mål har dere fått?

– Det er kjempemange. Det er vel tre mål bare på leggen, på breddene på leggen, sier Siri Gihle Lund, moddelør hos Spinno.

– Vi har faktisk utført DXA-scan (måling av bentetthet) på alle utøverne slik at det skal bli 100 prosent riktige mål, sier Borgersen.