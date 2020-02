Her kunne det gått galt for sprintkometen – nå vil Johaug ha regelendring

Hendelsen under sprintfinalen under NM på fredag, skal ifølge landslagstrener Geir Endre Rogn ha rystet flere av landslagsjentene som så videoen i etterkant.

Alle NRK har snakket med understreker at Falla ikke er til å klandre i dette tilfellet. Julie Myhre fikk litt for stor fart og kom for tett på det norske sprint-esset. Likevel var det mange meninger om hva hendelsen bør ha å si for fremtiden.

Fikk fallas stav i ansiktet - så brakk hun staven Du trenger javascript for å se video.

En som fikk med seg det fra nært hold, var Ane Appelkvist Stenseth.

– Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd uten briller. Det kunne blitt stygt. Hun gikk uten briller i prologen og da jeg snakket med henne etterpå var hun veldig glad for at hun gikk med briller i heatene. I sprint og fellesstart kan det bli kaos – og veldig stygt om du får en pigg i øyet, sier hun.

Hovedpersonen selv beskriver det slik:

– Jeg er glad jeg hadde briller på, for den hadde truffet øyet, sier Myhre – og forteller følgende bare for å illustrere kraften i det som traff henne:

– Jeg har fortsatt merke i glasset...

UHELDIG: Julie Myhre (høyre) og Maiken Caspersen Falla (venstre), her etter sprintfinalen der de ble henholdsvis nummer én og fire. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Russere reagerte

Det siste godt omtalte tilfellet av såkalt friskøyting – teknikken der utøveren gjør store og høye bevegelser med stavene i luften – dukket opp i verdenscupavslutningen i Canada sist sesong.

Den gangen var det svenske Frida Karlsson som fikk passet påskrevet av den russiske ledelsen. De gikk høyt ut og ville ha en regel for hvordan man brukte stavene i slike partier.

Da russerne tok opp temaet under FIS-konferansen i Kroatia i fjor vår var det uten et ordentlig forslag. Dermed ble det aldri noen konkret utvikling i saken.

Regelkomiteen i Det internasjonale Skiforbundet mente uansett at det eksisterende regelverket dekket godt stavbruk som eventuelt ville bli vurdert som usportslig.

LANDSLAGSTRENER: Geir Endre Rogn, her fra årets Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Det kan bli stygt

Landslagstrener Geir Endre Rogn forteller at flere i landslagsgjengen var rystet da de så TV-bildene i etterkant.

Han tar nå til orde for at det i sprint og fellesstart blir en regel at utøverne må bruke briller, slik det er i rulleskirennene skistjernene deltar i.

– Det ville helt klart vært lurt. De fleste bruker jo briller uansett. Det kan bli stygt og det er en fare for at det skjer.

VIL HA ENDRING: Therese Johaug, her fra årets NM på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / NT

Therese Johaug deler synet til landslagstreneren. Hun hadde også fått med seg hendelsen der Myhre var involvert.

– Ja, det burde vært påbudt, spesielt når slike tilfeller skjer. Ennå har det ikke vært noen alvorlige, men dette blir det samme som at man må gå med hjelm på rulleski, slik jeg ser det, sier Johaug.

– Jeg synes ikke det er noe dumt forslag. I sprint kan du alltid gjøre det med de tette duellene. I lengre løp er det umulig å holde duggen unna. Men jeg har ingen problemer med å støtte et slikt forslag, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen uten å blunke.

– Må vi regulere alt?

Men i FIS er mottagelsen lunken. Renndirektør Pierre Mignerey skriver riktignok i en SMS til NRK at Norge godt kan fremme et forslag om dette og at nasjonene kan diskutere dette.

– Men må vi virkelig regulere alt?! Reglene må i så fall håndheves og det vil bli vanskelig – i enkelte forhold som regn og snø – å tvinge utøverne til å bruke briller når de ikke kan se gjennom. Jeg vil heller etablere noen anbefalinger og så er utøverne ansvarlig for sine egne valg, skriver han.