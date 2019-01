– Jeg har ikke kuttet én centimeter, ikke én centimeter. Det er umulig, sa Nuis da han bedyret sin uskyld overfor sjefsdommer Berri de Jonge etter å ha blitt disket på 1000m under første dag av sprint-EM i Collalbo.

Da sjefsdommeren sa at bildene talte sin klare sak, ba Nuis om å få se dem. De Jonge var ikke interessert i å vise ham bildene, hvorpå Nuis demonstrativt tok sin landsmann i hånden, takket ham, før han sjekket sjefsdommerens akkreditering.

Da Nuis til slutt gikk vekk, applauderte han hånlig.

Se video av Nuis sin første indre lengre nede i saken og bedøm selv.

Sparket borti kloss

Den meriterte nederlenderen hadde med tiden 1:08:385 tilsynelatende ikke bare satt ny banerekord i Collalbo i Nord-Italia, men også ny verdensrekord på 1000m utendørs.

Reprisen av løpet hans viste imidlertid at Nuis i første indre var innenfor streken og sparket en kloss.

– Klossene ligger på innsiden av streken, så hvis du sparker i en kloss går du kortere enn oppmålt bane. Da skal man være ute både av øvelsen og av mesterskapet, sa NRKs skøyteekspert Even Wetten da han så bildene av Nuis sin første indre.

SE OG BEDØM SELV: Her mener juryen at Kjeld Nuis gikk på innsiden av klossene.

Gjennombrudd for Rukke

Diskvalifikasjonen av Nuis innebærer at Håvard Holmefjord Lorentzen og Henrik Fagerli Rukke er henholdsvis nummer to og nummer tre sammenlagt halvveis.

Lorentzen ble nummer fire på 500m og nummer tre på 1000m, mens Rukke ble nummer to og fem på de to distansene.

SKAL GJØRE DET SAMME: – Jeg skal gå ut og kose meg og bare har det gøy, sier Henrik Fagerli Rukke før sprint-EM avsluttes lørdag. Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

– Det gikk over all forventning. 500m var helt knall. Det var ett av mine desidert beste løp noensinne. På 1000m kjenner jeg også at når man går bra på skøyter, så flyter det. Det flyter bra om dagen, og da går det fort til og med på de distansene man ikke nødvendigvis er best på, sier Rukke til NRK etter første dag.

Det tidligere skøyteesset Edel Therese Høiseth, som i dag er en del av trenerteamet til skøytelandslaget, beskriver det som Rukkes «internasjonale gjennombrudd».

– Ja, det føles sånn, sier Rukke.

– Jeg har endelig tatt et ordentlig steg opp på internasjonalt nivå. Det er deilig å vise at man kan være der oppe og kjempe, så får vi se når VM kommer til Inzell og alle de store kanonene kommer. Hvis vi klarer å hevde oss der også, så tror jeg vi skal være ordentlig fornøyd.

Først skal Rukke og Lorentzen forsøke å forsvare pallplassene når sprint-EM avsluttes lørdag.