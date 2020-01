Her knekker det norske OL-medaljehåpet tåa: – Hvorfor gjorde jeg det?

Casper Stornes ble nummer to i prøve-OL i august og har et mål om medalje i Tokyo-OL. Men for noen uker siden havnet håpet om OL-medalje i triatlon i faresonen:

Han skulle nemlig prøve seg på virale «fitness challenge».

– Med en gang tenkte jeg: «Hvorfor gjorde jeg det? Det var jækla dumt gjort av deg». Jeg ble skikkelig irritert på meg selv, forteller Stornes.

Han skulle reise seg opp, og spente til med full kraft. Men hånden som hadde grep om foten bak glapp.

Da smalt det i bakken.

– Det var jækla vondt. Jeg kjente det knakk i tåa, og den var brukket, sier triatlonutøveren.

UHELDIG: Casper Stornes er en del av OL-teamet til Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vil dette påvirke OL-mulighetene?

– Jeg håper ikke det. Jeg må prøve å få gjort alt rett frem mot de to siste løpene nå.

Birkenstocks som sykkelsko

Stornes ligger som nummer 24 på kvalifiseringslisten til OL i Tokyo. Mesterskapet er innen rekkevidde.

Men dersom han havner utenfor topp 20-30 i de to siste konkurransene, blir ikke nordmannen kvalifisert til OL.

– Jeg tror ikke jeg vil havne utenfor. Svømmingen og syklingen er ganske bra, så jeg må bare få løpingen på plass. En måned med trening tror jeg vil få meg opp på et godt nok nivå, forteller Stornes.

SUKSESS: Under prøve-OL i august i fjor viste Casper Stornes at han er å regne med. Han endte på andreplass. Foto: Charly Triballeau / AFP

Det er flere uker siden uhellet skjedde, og i tiden etter har han prøvd ulike varianter for å kunne trene på de tre øvelsene et triatlon består av: Sykling, svømming og løping.

Først prøvde han å klippe opp sykkelskoene for å gi plass til tåen. Det virket ikke. Sandaler ble løsningen:

– Jeg begynte å sykle med birkenstocks. Det ble med det en periode, og jeg syklet faktisk intervaller med dem, sier Stornes og ler.

I tillegg måtte han svømme med paddleboard og gå på krykker. Det førte til en hard belastning på skuldrene, ifølge utøveren.

– Det har vært tungt de siste tre-fire ukene, forteller han.

Går for OL-medalje

Smertene begynner å gå over for Stornes som i disse dager forbereder seg til lange reiser og tøffe treningsleirer.

Røntgenbildene viste bedring, og han tenker å begynne med løping om en ukes tid.

– Jeg må bare gjøre det beste ut av dette. For to uker siden hadde jeg store smerter i tåa og fikk krampetrekninger, men nå kan jeg trykke på den uten at det gjør vondt. Det er frasparket i løpingen som er det verste. Men det går gradvis fremover, forteller han.

LAGKAMERATER: Gustav Iden (t.v.), Casper Stornes og Kristian Blummenfelt (t.h.) hevder seg på verdensbasis i triatlon. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I prøve-OL i august gikk alt etter planen. Stornes havnet på en sterk andreplass. Han forteller også at han trives i varmen som ventes i Tokyo.

På spørsmål om det kan bli medalje, svarer han:

– Det tror jeg at jeg kan klare. Det kan bli veldig bra hvis jeg får gjort alt rett og gjør det jeg skal, understreker Stornes.

Årets OL i japanske Tokyo starter 24. juli.