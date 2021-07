Her kjører Dennis (2) firehjuling alene – nå nærmer han seg historisk bragd

– Se mamma, sier to år gamle Dennis Hauger og peker på hjelmen som pappa Tom Erik snart skal sette på hodet hans.

Han sitter stolt på bursdagspresangen sin og tar små biter av en kjeks.

Presangen er ikke et puslespill, en gyngehest, duploklosser eller en trehjulssykkel, men et motorisert kjøretøy på fire hjul med en toppfart på 22 kilometer i timen.

Mamma Carina og pappa Tom Erik spør om de skal sitte bak på firehjulingen og hjelpe ham i gang, men Dennis vil kjøre selv. Den lille kroppen får et lite rykk tilbake i det kjøretøyet akselererer bortover gresset.

Men Dennis har full kontroll. Han manøvrerer seg forbi og mellom trær, husker, telt, gjerder og busker i stor fart.

Mamma og pappa følger toåringen med argusøyne, men er ikke bekymret.

Dennis på firehjuling Du trenger javascript for å se video.

– Jeg satt ved siden av ham i starten, men så bare tok han over og ville kjøre alene hele tiden. Vi så tidlig at han både hadde en enorm interesse og en ekstrem motorikk som gjorde at han lærte nye ting veldig fort, forteller Tom Erik Hauger.

Drøm har blitt til mål

16 år senere er gressplenen på utsiden av barndomshjemmet på Aurskog byttet ut med de største og mest spektakulære bilbanene i hele verden.

Og så langt denne sesongen har den nå 18 år gamle Dennis Hauger tatt seg forbi sine hardeste konkurrenter i Formel 3 på like lekende vis som to år gamle Dennis gjorde med trærne og huskene.

Sladder på snø Du trenger javascript for å se video.

Forrige helg var han på pallen i alle tre løpene og sikret seg et solid forsprang i sammendraget.

– Det har vekket mye oppsikt. Det var mange som var imponert over det jeg gjorde i helga. Jeg merket at det gjorde inntrykk, sa Hauger til NRK etter løpene i Østerrike.

Drømmen om å en gang nå det gjeveste selskapet innen bilsport, Formel 1, har gått fra å være en fjern drøm til å bli et realistisk mål.

RASK: Dennis Hauger har virkelig vist hva som bor i ham denne sesongen. Nå leder han Formel 3-mesterskapet soleklart. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Droppet barne-TV

Veien dit har vært og er fortsatt meget lang. Og det startet enda tidligere enn den dagen han satt seg på firehjulingen for første gang.

Pappa Tom Erik drev nemlig aktivt med blant annet rally og bakkeløp i lang tid. Da Dennis ble født, ble det naturlig å ta med sønnen på billøp rundt om i Norge.

– Han elsket det fra første stund, så den ekstreme interessen for bilsport ble nok til allerede der. Han ville ikke se på barne-TV da vi var hjemme, men heller DVD-er med opptak fra NM-runder, forteller Tom Erik.

Men da Dennis fikk smaken av å kjøre motoriserte kjøretøy selv, tok interessen helt av.

Da han var tre år satt han i et rallysete for første gang. Kjøringen var riktignok virtuell i form av et bilspill på Playstation, men med tidtaking på skjermen begynte også en annen viktig egenskap å komme frem.

PÅ LØP: Som barn hadde Dennis Hauger mye mer lyst til å være med pappa på løp enn å sitte hjemme og se på barne-TV. Her har han akkurat fylt to år. Foto: Privat

– Allerede da ble han skikkelig sur hvis han tapte. Konkurranseinstinktet ble vekket og har vært der siden, forklarer Tom Erik og smiler.

Herjet i Italia

Før Dennis fylte fire år hadde han allerede prøvd crossykkel og gokart for første gang.

– Jeg husker ikke så mye fra den tiden, men jeg ser jo på bilder og videoer at jeg var skikkelig gira og bare hadde det gøy. Når jeg tenker tilbake på det, tror jeg det var ekstremt viktig at jeg fikk lov til å prøve ut ting tidlig. Jeg hadde jo ikke noe plan med kjøringa da, men den interessen jeg bygget opp som liten har nok hatt mye å si for veien videre, sier Dennis Hauger.

Han begynte med gokart, som er det nærmeste man kommer Formel 1 i ung alder, da han var fem år og vant soleklart i det første ordentlige løpet han deltok i som åtteåring.

Både Dennis og Tom Erik legger vekt på at suksessfaktoren fra tidlig alder var at all kjøringa kun var lek og moro – både for Dennis selv og for familien.

Første tur på cross Du trenger javascript for å se video.

Med bobil reiste familien rundt om i hele Norge. Rollene mellom far og sønn var snudd. Nå var det Tom Erik som fikk glede av å se sønnen kjøre bil, og Dennis utviklet seg i rekordfart.

Da Dennis rundet ti år, begynte ting å skje. Familien var en liten tur nede i Italia for å teste ut noen motorer, og Dennis ble med på et løp.

Han kjørte ekstremt fort. Så fort at flere i det motorglade landet fikk øynene opp for den norske unggutten.

– Etter det begynte han å kjøre litt flere løp i Italia. Han vant de fleste løpene der nede mot førere fra 25 forskjellige land, forteller Tom Erik.

Signert av Red Bull

I 2015, to år etter den første turen til Italia, ble Dennis Hauger hentet opp som fabrikkfører for en av de store italienske fabrikantene. Det samme året ble han tidenes yngste til å vinne det tyske gokart-mesterskapet.

TIDLIG GOD: Hauger viste tidlig tegn på at han kunne kjøre raskt. Det var alle trofeene hans et bevis på. Foto: Privat

Før han visste ordet av det, kjørte han både EM og VM, og etter hvert kom selveste Red Bull kom på banen for å sikre seg det norske stortalentet.

Når Tom Erik husker tilbake på det nå, var det nok et eller annet med tankegangen til apparatet rundt Dennis som forandret seg. Man begynte å innse at han faktisk hadde en realistisk mulighet til å nå langt i sporten.

– Det var litt nytt for oss, for tidligere hadde vi egentlig bare gjort det for gøy. Så klart hadde Formel 1 vært en fjern drøm lenge, men da fabrikkene kom på banen ble det faktisk et naturlig mål også, sier Tom Erik.

Etter hvert ble både troféhylla og forventningene større for hvert år som gikk. Men selv om løpene begynte å bety litt mer, hadde fortsatt gutten bak rattet det samme tankesettet.

– Jeg kjørte lenge bare fordi jeg syntes det var utrolig gøy. Samtidig har jeg jo et stort konkurranseinstinkt, så jeg kjørte jo alltid for å vinne, sier Dennis og forteller videre om da han som åtteåring fikk spørsmål fra bestemor om hva han tenkte på mens han kjørte gokart.

– Jeg sa at jeg ikke tenkte på så mye annet enn å vinne. Jeg tror hun fikk litt sjokk, sier Dennis og ler.

OFFENSIV: 18-åringen innrømmer at drømmen om Formel 1 nå har blitt til et realistisk mål. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Har snudd en tøff fjorårssesong

Siden han dro til Italia, har Dennis Hauger vunnet det meste av løp som han har hatt muligheten til å være med i.

I 2019 vant han det italiensk Formel 4-mesterskapet. I 2020 fikk han en tøff debutsesong i Formel 3, men denne sesongen seiler han opp som storfavoritt til å vinne det tredje høyeste nivået i Formel-sirkuset. Etter overbevisende kjøring i de tre første rundene, leder Hauger nå med 41 poeng ned til sin nærmeste konkurrent.

Og mens både Tom Erik og Dennis svarer på spørsmål om den enormt gode sesongstarten, kommer de inn på enda en viktig og tydelig egenskap som Dennis har hatt med seg siden sine første kjøreturer.

– En av de egenskapene som alltid har vært med meg er at jeg er ganske kald og rolig i hodet. Ting som jeg ikke trenger å fokusere på, klarer jeg å kaste bort. Etter den tøffe fjorårssesongen tror jeg det har vært viktig for at jeg har levert så mye bedre i år, sier Dennis Hauger.

Det er med andre ord liten tvil om at de viktigste egenskapene for å bli en Formel 1-fører er på plass, og foreløpig vitner også resultatene om at barndomsdrømmen fort kan bli en realitet.

Samtidig vet Hauger-familien at veien fortsatt er lang.

– Det er fortsatt mye som skal klaffe, men alle vi har snakket med opp gjennom årene sier at han har noe spesielt. Det må vi bare stole på og jobbe på videre, sier Tom Erik Hauger.

Dennis Hauger har en lengre pause nå, og skal ikke i aksjon igjen før han drar til Ungarn for å kjempe om nye poeng 30. juli.