Her kan Vikingspillerne endelig juble for opprykk

Sola smilte - litt urakteristisk - over spillet på Viking stadion da Johnny Furdal trillet ballen til høyre for Kongsvingerkeeper Aleksei Gorodovoj. Det målet trodde en fullsatt og elektrisk Viking Stadion skulle holde for å sende Viking tilbake opp på øverste nivå i norsk fotball.

Helt til Viking-keeper Iven Austbø mistet ballen mellom beina og kunne skjenke Shuaibu Ibrahim årets enkleste scoring - og 1-1 til Kongsvinger.

Dermed var det høye skuldre på Viking Stadion. Andre omgang ble preget av et Kongsvinger som var svært tilfredse med ett poeng, og et Viking som halset etter mål. Stavangerlaget presset til tider enormt på og kom til enorme sjanser, men uten at de lyktes. Men da Kongsvingers Gang Dongwan ble utvist etter en obstruksjon, åpnet det seg endelig.

Overtallet ga nye muligheter. Etter 79 minutter lyktes endelig Tommy Høiland med et knallhardt skudd fra ti meter. Og seks minutter etter var fasten i gang i Stavanger, da Zymer Bytyqi rev seg fri og stormet ned høyrekanten.

– Helt nydelig, jeg er bare så utrolig glad nå, sa Bytyqi, som sikra det hele noen få minutter før slutt.

Umiddelbart etter kampslutt i Stavanger var det elleville scener på banen i Jåttåvågen. Publikum storma banen, og både klemmer og tårer satt løst.

Mistet kvalikplassen på målstreken

På andre steder, store og små, rundt om i Norge, ble siste runde i førstedivisjon et skikkelig drama, for tabellen sprikte i flere retninger. Viking lå øverst og kunne gjøre alt selv, men poenget bak lurte Mjøndalen, som i tur hadde et poeng på Aafk på tredjeplass.

For ordens skyld: de to øverste lagene rykker direkte opp. De fire lagene etter må ut i kvalik, og det var her dramaet utspilte seg. For når Viking slo Kongsvinger, var sjetteplassen - siste kvalikplass truet bakfra.

På en sjuendeplass - to poeng bak - lå Nest-Sotra, en lilleputt i nasjonal sammenheng, men en lilleputt som plutselig hadde muligheter. De møtte Åsane, som kjempet for livet i andre delen av tabellen, og som med seier kunne klatre opp fra kvalifiseringsplassen tredje sist på tabellen, vel å merke dersom Notodden avga poeng til et Sogndal uten noe å spille for.

Et skikkelig drama i norsk sammenheng, altså.

Strømmen-Aalesund

Aalesund var best, men skapte ikke de helt store sjansene i første omgang på Strømmen stadion. Tempoet i kampen ble preget av en kunstgressbane med mye overvann.

Andre omgang ble mer underholdende. Adam Thrandarson trodde han hadde sendt Aalesund i ledelsen i det 56. minutt, men scoringen ble annullert - trolig på grunn av en marginal offside. Minuttet senere satte derimot Holmbert Fridjonsson inn 1-0 etter fint spill inne i Strømmens 16-meter. Et par hundre Aalesund-supportere gikk av hengslene.

MÅ UT I KVALIK: Lars Bohinen og Aalesund. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Etter scoringen hadde begge lagene sjanser til å score, men Aalesund vant fortjent 1-0. Tangotrøyene gjorde altså det de kunne selv i dag.

Det betydde likevel fint lite siden Mjøndalen og Viking vant sine kamper. Med sin tredjeplass i 1.-divisjon drar Aalesund nytte av hjemmekamp i første og eventuelt også andre kvalifiseringskamp.

Nest-Sotra-Åsane

Åsane var avhengig av score mål for å kvitte seg med nedrykkspresset, men slet med å få ballen i mål på Ågotnes stadion. To skudd i tverrligger og stolpe hjalp lite, når Nest samtidig måtte vinne for å sikre seg en plass blant opprykkskandidatene til Eliteserien.

Sondre Liseth brukte 43 minutter på å ødelegge for en by på andre siden av landet. Da hans Nest-Sotra gikk opp til 1-0, tok de samtidig over siste kvalikplass fra Kongsvinger.

Lenge så det likevel ut til at tre poeng ikke ville hjelpe Nest-Sotra til opprykkskvalik. Men det var før Johnny Furdal, den tidligere Nest-spilleren, markerte seg med sitt andre målpoeng i Stavanger.

For med Vikings hjemmeseier over Kongsvinger, kapret Nest 6.-plassen i 1. divisjon, og den siste kvalifiseringsplassen som gir kamp om opprykk. På den andre enden av skalaen må Mons Ivar Mjeldes Åsane ut i omspill for å berge plassen.

Florø-Mjøndalen

DOBBEL FRA OCCEAN: Mjøndalens opprykk var egentlig aldri i fare takket være eks-Oddspiller Olivier Occean. På sju minutter i første omgang sørget han for at bortelaget kunne senke skuldrene. Foto: Arne Stubhaug / NRK

To kjappe fra Olivier Occean i første omgang ødela mye av spenningen på Florø Stadion. Med de to målene klatret Mjøndalen opp på helt trygg opprykksplass.

– I fjor hadde jeg en av de verste opplevelsene jeg har hatt i Florø, i dag har jeg en av de beste opplevelsene jeg har hatt, sier Mjøndalentrener Vegard Hansen.

– Dette betyr mye for oss, for vi har jobbet helt siden vi var oppe i eliterserien sist, i 2015, for å klare dette. Det betyr enormt mye for både spillerne og supporterne, sier han.