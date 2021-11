Her kalles Riiber inn på juryrommet – måtte forklare stor reklame på dressen

Der måtte Riiber forklare hvorfor han hadde en svær reklame fra hans nye hovedsponsor like under startnummeret underveis på 10 kilometeren. Et renn han for øvrig vant med solid margin foran Kasper Moen Flatla og Jørgen Graabak.

Kombinertsjef Ivar Stuan forteller til NRK at reklamen er noe Norges store kombinertstjerne har satt på selv. På spørsmål om den svære reklamen er lov i henhold til rennreglementet, svarer han slik:

– Nei, den er for stor med tanke på reklamereglene. Det er derfor han skal til juryen, sier han.

LOV ELLER IKKE? Jarl Magnus Riiber, her underveis på søndagens 10 kilometer i kombinertkonkurransen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan ikke ha et sånt merke på verdenscup

Ifølge Norges Skiforbunds rennreglement for reklame, kan en utøver bruke et maksimalt 100 kvadratcentimeter stort merke på en skidress. Stuan tror Riiber kan ha målt feil.

– Det er greit at han prøver det, men det er for stort i forhold til avtalen vi har. Så han må bare få det ned. Jeg har ikke noe problem med det.

KOMBINERTSJEF: Ivar Stuan, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Geir Olsen / NTB

Stuan sier også at NM-rennet på Beitostølen er et nasjonalt renn. Derfor lever kombinertgjengen fint med Riibers valg her i Norge.

– Men han kan ikke ha et sånt merke på verdenscup. Det går ikke, sier Stuan.

Det kunne ikke NRK få svar på søndag. Riiber mente selv det kom til å gå fint, mens jurylederen for kombinert på Beitostølen ber kombinertstjernen oppsøke verdenscuparrangør for å få klarhet i det.

Vil gjøre det igjen

NRK fulgte Riiber fra målområdet og inn på juryrommet. Han virket ikke veldig bekymret over situasjonen.

24-åringen forklarer reklamefeilen med at det på TV-bildene kan se ut som logoen er stor, men at den strekker seg ut sammenlignet med når han ikke har den på. Han hadde en diskusjon og muntlig gjennomgang med juryen. Hans hovedpoeng er at reglene er fulgt når han ikke har på skidressen.

– Jeg har også ofte praktisert med at hvis du ikke har noen bakgrunn på logoen og den ikke ser ut som en «boks», så er det totalen av skriften som gjelder. Og da kan du blåse skriften ganske mye større når det ikek er noen boks bak.

VANT KONGEPOKALEN: Jarl Magnus Riiber, her etter rennet på Beitostølen søndag. Foto: Geir Olsen / NTB

På spørsmål om han skal gjøre det igjen, svarer Riiber «jo, absolutt».

– Også i verdenscup?

– Ja, det er planen. Det kan hende vi plasserer den andre steder. Vi har flere skidresser hvor vi kan leke oss med hvor vi plasserer logoen. Dette var én helg, vi kjenner på hvordan vi skal gjøre det. Og så ser vi neste helg om det står på låret eller et annet sted. Men det var i hvert fall greit å gå gjennom det før verdenscupen.

Vil ikke svare på om Riiber ville blitt stoppet i verdenscup

Juryleder for kombinertrennene på Beitostølen, Jørn Bekkelund, sier at det virket som Riiber hadde en stor reklameplakat på skidressen. Derfor måtte de kalle Riiber inn til det han omtaler «en konstruktiv gjennomgang» av reklameregelverket der de har landet på en enighet om situasjonen.

JURYLEDER: Jørn Bekkelund, her avbildet på Beitostølen søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Er det lov?

– Når vi ser på dressen og størrelsen på merket, så er det innafor. Vi målte merket da han tok den av seg. Vi har ikke målt den fysisk, men den krymper vesentlig.

Bekkelund gjentar at de kun har hatt en god samtale rundt hvordan man bør merke renndressen.

– Så han kan gjøre det samme i verdenscupen?

– Vi har oppfordret Jarl Magnus til å ha et blikk på hvordan reklamen er og at man snakker med arrangøren i verdenscup.

– Men tror du han har lov?

– Vi har kun hatt en samtale rundt disse tingene i dag, sier Jørn Bekkelund.

Første anledning til å finne ut av nettopp det, kommer allerede til helgen. Da skal Riiber og resten av kombinertlaget til finske Ruka og verdenscupåpningen der.