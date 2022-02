Her innser Riiber tabben: – En kardinalfeil

– Han går feil! Han går feil! Han går rundt. Han var på vei mot mål. Dette er en generaltabbe, skrek Torgeir Bjørn.

For det var en rusten Riiber som gikk for sitt første OL-gull i karrieren. Slik gikk det ikke. For da Riiber skulle passere inne på stadion etter en runde, gikk han mot mål istedenfor mot passering. Med feilen ble forspranget til Riiber spist opp.

– Han skal sette seg inn i hvor løypa er. Jeg trodde vi var ferdig med disse juniorfeilene, sier Torgeir Bjørn om Riiber.

Isteden var det to andre nordmenn som gikk til topps. Jørgen Graabak spurtslo Jens Luraas Oftebro.

Tapte et halvt minutt

Riiber testet positivt på koronaviruset da han landet i Beijing 31. januar. Siden da har han sittet inne på et hotellrom og ikke fått vært ute og trent. Dermed har han heller ikke fått testet og trent i OL-løypene.

– Jeg kan ikke skjønne hva slags tanker som gikk i hodet i forkant, sier Bjørn om hendelsen.

Akkurat det har sportssjef Ivar Stuan et svar på:

– Det er veldig synd det som skjer. Han har så fokus på det tekniske, han jobbet med det hele veien. Han er veldig skuffet nå, sier Stuan til TV Norge etter rennet.

MÅTTE SNU: Jarl Magnus Riiber tapte 33 sekunder på å gå feil. Foto: Torstein Bøe / NTB

Riiber gikk mot mål istedenfor å legge ut på runde nummer to. Først etter en del sekunder skjønte Riiber hva som hadde skjedd. Da måtte han snu og gå tilbake og tapte rundt et halvt minutt.

– Han taper masse tid på dette her! En konkurranserusten Riiber gjør en kardinalfeil. Nå inviterer de både Geiger og Graabak inn i leken igjen. De var ute av det, men med den feilmanøveren er de inne i det igjen, kommenterte NRKs Torgeir Bjørn.

Umiddelbart etterpå var konkurrentene oppe i ryggen til Riiber. På den siste runden klarte ikke Riiber holde følge med konkurrentene. Til slutt var det altså to andre nordmann som ble sterkest.

Riiber endte til slutt som nummer åtte, snaut 40 sekunder bak Graabak.

Isolert frem til mandag

SOLID HOPP: Jarl Magnus Riiber var soleklart best i hoppdelen. Han gikk ut 44 sekunder før nestemann. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

For med kun en spinningsykkel, og etter hvert også en tredemølle, har Riiber holdt seg i form inne på rommet. Ifølge sportssjef i kombinert, Ivar Stuan, har Riiber fått trent 15–16 timer den siste uka, men det har vært en intens kamp for i det hele tatt å få nordmannen ut av isolasjon i tide.

Første gang han hadde ski på beina etter isolasjonen var mandag ettermiddag. Da rakk han en liten langrennstur før han fikk være prøvehopper i herrenes lagkonkurranse i hopp.

Til tross for de mildt sagt ikke optimale oppladningene, ledet Riiber soleklart etter hopprennet.

– Jeg har fått timer, men det er bare inne på et hotellrom. Jeg har ikke fart i kroppen og jeg har ikke normale forberedelser, så det kan gå bra og det kan gå jævla dårlig, sa han etter hoppet.