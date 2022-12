Her innser Carlsen hva han har gjort: – En historisk tabbe

– Hva skjer? Er det tabbetrekk? Det må være et tabbetrekk. Det er dramatisk utvikling her, utbrøt sjakkekspert Torstein Bae i NRKs sending.

Feilen skjedde i det andre partiet for dagen. Carlsen ledet på dette tidspunktet sammendraget med et helt poeng da han flyttet hesten frem til midten av brettet, noe som viste seg å være en gedigen feil.

Få minutter senere ga han opp partiet, og Vladislav Artemjev kunne innkassere en svært viktig seier.

TABBET SEG UT: Magnus Carlsen. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Det ser ut som Magnus Carlsen har gjort en historisk tabbe her. Utrolig tabbe fra vår mester i dette viktige partiet. Nå kan det snu, sa Bae.

Carlsen: – Hodemist

Den norske verdenseneren var selv tydelig irritert da han oppdaget feilen og viste tydelig at han var frustrert.

Han tok seg likevel tid til å snakke med NRK etter tapet.

– Det var bare et øyeblikk med fullstendig hodemist. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Carlsen.

– Det styrte mot remis og jeg trodde jeg kanskje til og med skulle presse han litt på tiden. Sånn er det. Jeg leder fortsatt, legger nordmannen til.

– Når innså du at det var et tabbetrekk?

– Med en gang. Slik det alltid er, svarer han.

Russeren så tabbetrekket umiddelbart

32-åringen leder fortsatt i sammendraget sammen med Vladislav Artemjev, men nå øker spenningen betraktelig før de to siste og avgjørende partiene.

Fem utfordrere puster nemlig Carlsen og Atemjev i nakken. De er alle et halvt poeng bak duoen i tet.

Artemjev forteller til NRK at han oppdaget Carlsens tabbetrekk idet han gjorde det.

– Jeg er glad, men det var overraskende for meg. Jeg spilte veldig solid, men det var objektivt sett ingen mulighet for seier. Heller ikke for Magnus, sier Artemjev.

VANT: Vladislav Artemjev leder sammendraget sammen med Carlsen. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Så du på ansiktet hans og prøvde å lese ham etter tabben?

– Jeg tror Magnus hadde en mening om at stillingen var veldig enkel for ham og at han kunne gjøre hvilket trekk som helst og det fremdeles vil være en remis. For meg var det et viktig parti, for Magnus er en av historiens beste spillere. Han er den beste spilleren nå og veldig sterk, svarer han.

Ekspert Atle Grønn sliter med å forklare hvordan Carlsen kunne gjøre en slik feil.

– Magnus mister en springer i en veldig enkel stilling. Det Magnus gjør kan nesten ikke forklares sjakkfaglig, sier han.

Carlsen var i samme situasjon i fjor

Carlsen hadde 7,5 poeng og lå helt alene på topp før dagens partier. Det skilte ett halvt poeng ned til tre konkurrenter.

Slik var situasjonen også i 2021, men den gang endte det hele i fortvilelse for verdens beste sjakkspiller:

Den regjerende verdensmesteren endte til slutt på tredjeplass, selv om han var en av fire spillere som endte med 9,5 poeng.

I stedet var det Jan Nepomnjasjtsjij og Nodirbek Abdusattorov som fikk hver sin plass i omspillet, hvor det til slutt var 17 år gamle Abdusattorov som vant.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk tre ganger siden 2014.