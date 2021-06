Her hylles Sagosen etter høydramatisk serieavslutning

Bale returnerer til Madrid

Et nytt utlån til Tottenham er ikke aktuelt for Gareth Bale, sier agenten Jonathan Barnett. Waliseren skal tilbake til Real Madrid.

Bale var lånt ut til Tottenham sist sesong etter å ha havnet på kant med den tidligere Real Madrid-treneren Zinédine Zidane. Waliseren noterte seg for sterke 16 mål på 34 kamper for Tottenham, og etter flere gode kamper har det gått rykter om at Bale skulle returnere til London for enda et år på lån.

Nå er det bekreftet at han ikke blir å se i Spurs-drakt den kommende sesongen også. Han skal spille for Real Madrid, under den nye treneren Carlo Ancelotti.

– Som jeg har sagt fra starten, så er det ikke et alternativ å returnere til Spurs. Han er under kontrakt med Real Madrid, sier agenten til Standard Sport om Bale, som er inne i sitt siste kontraktsår med Madrid-klubben. (NTB)