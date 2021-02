Her holder han foran øynene til United-forsvareren – eksperten freser mot VAR

Allerede etter ett minutt fikk nemlig Solskjær seg en virkelig kalddusj.

Det som ved første øyekast så ut som en helt vanlig duell mellom Victor Lindelöf og West Bromwich-angriper Mbaye Diagne, endte opp med å bli den store snakkisen etter kampen.

Reprisene viste nemlig at Diagne brukte noen knep for å komme seg foran den svenske United-stopperen.

Det var vanskelig for hoveddommer Craig Pawson å få med seg situasjonen, men heller ikke John Moss i VAR-rommet sjekket situasjonen.

UT MOT VAR: Ole Gunnar Solskjær mente at VAR burde sett nøyere på 1-0-scoringne til West Bromwich. Foto: Nick Potts / AFP

Det fikk Ole Gunnar Solskjær til å reagere.

– Dommeren i VAR-rommet må ha sovnet, for de sjekket det ikke engang. Det var mer frispark enn den vi fikk mot oss mot Burnley. Det eneste jeg ber om er mer konsekvent dømming, sier Solskjær til Manchester Uniteds TV-kanal.

Flere stusset

Det var ikke bare Solskjær som stusset over at VAR ikke sa ifra til hoveddommeren om at det hadde skjedd noe i duellen mellom Lindelöf og Diagne.

– Fra vinkelen til Pawson, ser det ut som Diagne gjør et ærlig og oppriktig forsøk på å angripe ballen, så jeg skjønner at ikke han dømmer, sier Petter Myhre under TV2s sending.

– Men hadde jeg vært John Moss og sett reprisene, hadde jeg dømt. Vi ser hvordan han først dytter Lindelöf i bakhodet, før han planter hånda i ansiktet hans. Da skal det dømmes frispark, mener Myhre.

Det var også flere som reagerte på Twitter. Blant andre tidligere eliteseriestopper Frode Lafton.

– Det er et frispark. Ja, Viktor kan gjøre det bedre. Men det er et frispark. Jeg lurer på når vi skal få de situasjonene rettferdig. Det er en stor angriper som holder rundt Viktor. Jeg ble dømt mot for noe av det samme mot Burnley, så de er ikke konsekvente, sier Harry Maguire.

Kapteinen har fått med seg at mange mener at Manchester United ofte har dommerne med seg, men er uenig i den oppfatningen.

SKUFFET: Harry Maguire var både skuffet over laget og VAR etter 1–1 mot West Bromwich. Foto: Naomi Baker / AP

– Avgjørelsene er ikke med oss for øyeblikket. Vi får absolutt ingenting fra dommerne eller VAR. Vi må kjempe videre, men i øyeblikket er de ikke med oss. Vi må sørge for at vi spiller så bra at vi ikke blir avhengige av VAR, for vi kan ikke regne med dem.

Store muligheter

Dermed ble det motbakke fra start for Solskjær. Bruno Fernandes utlignet like før pause, men United klarte aldri å få scoring nummer to.

Etter pause dukket det opp en ny VAR-situasjon. Denne gangen gikk Harry Maguire ned i 16-meteren. Pawson fikk se den på nytt, men mente at forseelsen ikke var stor nok til å dømme straffe.

Målscorer Diagne hadde også et par store muligheter til å sørge for at West Bromwich tok alle poengene, men sviktet i avslutningsmulighetene.

Fem minutter på overtid var samme Maguire nær ved å bli den store helten, men headingen gikk i stolpen og ut.

Da endte det 1–1 på The Hawthorns og United er sju poeng bak City med én kamp mer spilt.