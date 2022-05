Her hjelper den dopingdømte treneren norsk EM-utøver

– Han har ingen rolle her nede, hevder Elise Murbræk, president i Norges kroppsbygger- og fitnessforbund (NBFF).

Hun er på plass i Santa Susanna utenfor Barcelona der 22 norske landslagsutøvere i kroppsbygging og fitness konkurrerer mot resten av den europeiske eliten.

Støtteapparatet består ifølge presidenten av to landslagscoacher, men bilder og videoer viser at også en kontroversiell skikkelse er på plass og hjelper de norske atletene, nemlig mannen som NRK i fjor høst avslørte at er dømt for produksjon og salg av steroider.

BACKSTAGE: Her er den straffedømte mannen backstage i norsk landslagstøy under det pågående europamesterskapet. Foto: Privat

50-åringen er iført norsk landslagstøy, og han hjelper til backstage før atletene skal ut på scenen.

– Han er ikke backstage, svarer Murbræck.

– Hvordan forklarer du bildene der han hjelper en annen utøver før konkurranse?

– De norske støtter hverandre. Men han har ingen rolle på landslag, er presidentens svar.

Litt senere korrigerer hun seg selv og medgir at han faktisk er backstage, og begrunner det med at supportere også har mulighet til å gå dit.

– Vi har ikke grunnlag for å nekte ham når de andre har tilgang, lyder beskjeden.

Skriver selv at han er coach

Mannen, som er i 50-årene, var med som landslagscoach under et internasjonalt mesterskap i 2019, noe NRK konfronterte forbundet med i fjor høst.

Da svarte president Murbræck at hun ikke var klar over omfanget av hva mannen var dømt for, men hun innrømmet at det kom reaksjoner i etterkant av mannens landslagsoppdrag.

– Jeg kunne ønske han hadde vært mer åpen, sa hun til NRK.

Dommen fra 2016 sier nemlig at mannen hadde befatning med dopingmidler som ville vært nok til et uavbrutt forbruk i omtrent 94 år.

Fakta om den straffedømte mannen Ekspandér faktaboks I 2012 ble mannen, som er en sentral skikkelse i det norske kroppsbygger- og fitnessmiljøet, pågrepet av politiet. Han tilbrakte 27 dager i varetekt og tilsto forholdene.

I 2014 grunnla han sitt eget lag, der han fortsatt jobber som trener i dag.

I 2015 ble han dømt i tingretten, men han anket straffeutmålingen.

I 2016 ble han dømt i lagmannsretten.

I 2018 fikk han tillitsverv i det nasjonale særforbundet. Dette vervet hadde han i ett år.

I 2019 var han norsk landslagscoach under et internasjonalt mesterskap.

I mai 2022 er han på plass under EM i Spania, og bilder viser at han oppholder seg backstage, hjelper norske atleter og går med et grønt bånd rund håndleddet som indikerer at han er akkreditert som coach.

Nå er han altså på plass under nok et internasjonalt mesterskap, men presidenten hevder hardnakket at han kun er der som privatperson. Han har nemlig en tilknytning til noen i det norske reisefølget.

– Hva tenker forbundet om at det utad fremstår som at han er en del av landslaget?

– Han har ingen oppgaver her, så det er det vi forholder oss til, svarer Murbræck.

PRESIDENT: Elise Murbræck. Foto: Norges kroppsbygger- og fitnessforbund

Mannen selv skriver på sine sosiale plattformer at han er med som coach, og en norsk EM-utøver omtaler mannen som «backstage-crew».

NRK har vært i kontakt med den omtalte mannen, men han ønsker ikke å uttale seg.

– E kstremt lite tillitvekkende

– Det virker som de bevisst prøver å dekke over at han er der, er Jan Petter Saltvedts tolkning.

Sportskommentatoren tydelig på hvilket signal det sender at den straffedømte mannen går rundt i norsk landslagstøy backstage under EM.

SPORTSKOMMENTATOR: NRKs Jan Petter Saltvedt er ikke imponert. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

– Det er et utrolig nedslående signal om at de har egen måte å se virkeligheten på. Det er mest av alt synd for de som er uskyldige, og vil drive med fitness, mener han.

Saltvedt påpeker at forbundet har en omdømmeutfordring, og de derfor burde være ekstra opptatt av hvordan de oppfattes av uskyldige utøvere, trenere og resten av norsk idrett - som er litt avventende til NBFFs aktiviteter.

– Dette er ekstremt lite tillitvekkende. For å sette det på spissen, så viser det at de ikke bryr seg. Det er urovekkende for både forbundet og norsk idrett, avslutter han.

President Murbræck svarer følgende på kritikken:

– Han har sonet ferdig dommen sin og er med som privatperson, og han kan ikke nektes det. Han er ikke med som coach, og han er ikke med i forbundet.

Antidoping Norge (ADN) har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse. I fjor høst var de tydelige på at ansvaret lå hos forbundet:

– Rent generelt så mener vi forbundet selv må ta ansvar for hvilke personer de knytter til seg, og som blir sentrale personer og forbilder i disse miljøene, sa Halvor Byfuglien da.