Her har ukjente Eirik (28) nettopp satt en spinnvill verdensrekord

– Jeg sovnet nesten i dusjen nå nettopp, er det første Eirik Asdøl sier når NRK ringer for å høre hvordan han har det.

Skiløperen har nettopp kommet inn døren etter å ha gjort noe som ville tatt luven av de aller fleste, nemlig å gå på ski så fort som overhodet mulig i 24 timer i strekk.

Det endte med at Asdøl satte verdensrekord, for han gikk hele 476 kilometer. Så vidt man vet var den forrige rekorden på 472 kilometer.

Rekordforsøket foregikk i en sløyfe på rundt fem kilometer over vannet ved Store Sandungen i Asker. Den sløyfen har han gått rundt og rundt siden lørdag klokken 10, og søndag klokken 10 var målet nådd.

– Jeg har store blemmer på hender og føtter, og er veldig trøtt, sier han lattermildt.

Heltmodig, men mislykket i fjor

For nesten nøyaktig ett år siden skrev NRK om Asdøls heltmodige, men mislykkede forsøk på å ta nettopp denne rekorden. Da kollapset han rett og slett midt ute i løypa noen timer før målet ble nådd. Han var da blitt blind på det ene øyet (dette gikk raskt over).

I år greide han det uten store problemer, og ansiktsutrykket da han kom i mål etter 24 timer taler for seg:

Her har klokken passet 10 søndag, og verdensrekorden var slått. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Ifølge TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad var det finske Hans Mäenpää som hadde den forrige rekorden på 472,007 km på ett døgn. Finnen staket (klassisk stil) den distansen, ifølge Yle. For å sette distansene i perspektiv: Lillestrøm - Trondheim er 478 km med bil på E6.

Kilometerkrigen

I fjor på denne tiden pågikk det noe som etter hvert ble døpt kilometerkrigen. En rekke profilerte - og også noen uprofilerte - skiløpere begynte å knive om å gå lengst mulig på ski, og sette ulike rekorder.

Alle skikonkurranser ble avlyst på grunn av koronapandemien, og derfor hadde mange skiløpere mye ledig tid, samtidig som de forstatt var i for god form til å ikke utnytte det.

Asdøl, som vanligvis konkurrerer i vanlig langrenn på norgescupnivå og er forholdsvis uprofilert, var en av dem som heiv seg på.

Det ble en dyr lærepenge.

I år innrømmer han at han var altfor dårlig forberedt da han forsøkte seg på verdensrekorden forrige gang. Samtidig ble dette motivasjonen inn mot årets forsøk.

– Jeg syntes det var kjipt å gi seg med det forsøket. Jeg tenkte da at det var mange ting som var veldig dårlig planlagt og lite gjennomtenkt, så jeg så for meg at det burde være mulig å klare det dersom man bare tenkte litt mer gjennom ting, forteller han.

Asdøl måtte naturligvis gå på ski gjennom natta, natt til søndag. Her får han hjelp med vannblemmer underveis. Foto: Henning Askjer Lefsaker

De siste månedene har han forberedt seg med å gå flere lange skiturer. Han har også vært mer nøye på kosthold, og under selve rekordforsøket har han hatt med seg et stort støtteapparat.

Han hadde blant annet med seg mange hjelperyttere som har gått med ham i strekker underveis, og de har tatt vinden og hjulpet ham med alt fra heiing til å sette tempoet. Asdøl sier det neppe hadde vært mulig uten all hjelpen og støtten.

– Det er helt utrolig at så mange har lyst til å hjelpe meg med dette hasardiøse forsøket, sier han.

Her er Asdøl underveis sammen med noen av hans mange hjelperyttere. Foto: Henning Askjer Lefsaker

Kilometerkrigen 2

Denne helga har også Anders Aukland, Joar Thele og Simen Østensen satt verdensrekord. De er nå de som har gått flest antall kilometer i strekk, mens Asdøl er altså den som har gått lengst og fortest innenfor 24 timer.

I fjor var det ikke bare positive reaksjoner på den etterhvert ganske spinnville kilometerkrigen. Det ble påpekt at slike skiturer neppe var spesielt bra for helsa, og at det også kunne legge et press på andre.

Asdøl sier han har tenkt over dette.

– Jeg husker at Aukland sa i fjor at kroppen tåler mer enn man tror, og det er det ikke tvil om. Jeg tror at så lenge man forbereder seg godt, og er godt trent, så er det ikke noe voldsom risiko ved det. Det med press er også et godt spørsmål. Det kan godt hende at det finnes folk i skimiljøet som tenker at når jeg får det til, så burde de få det til, sier han.

Må opp tidlig mandag

Han håper han får beholde rekorden en stund, i alle fall.

– Jeg har ikke så veldig lyst til å gjøre det på nytt, for å si det mildt, men jeg mistenker stygt at noen kommer til å prøve å gjøre noe med det en gang, sier han og humrer.

Selv om han var fullstendig utslitt da NRK snakket med ham, får han ikke allverdens med hvile. Han skal nemlig begynne i praksis som lærer allerede mandag morgen.

– Frem til det skal jeg bare sove, og så tror jeg egentlig allmenntilstanden skal bli ganske god til i morgen tidlig, sier han.