Her har han gjort feilen som kostet Liverpool to poeng

Liverpool jakter på Chelsea som er på toppen av tabellen, men tittelhåpet til klubben fikk seg en smell borte mot Sunderland mandag ettermiddag.

Jermain Defoe scoret to ganger fra straffemerket da Liverpool måtte dele poengene med Sunderland i 2-2-kampen i Premier League mandag. Defoe scoret på ett straffespark i hver av omgangene på Stadium of Light.

– Vi jobbet hardt og visste at det ville bli vanskelig mot et av topplagene som ville presse oss. Vi var kompakte og måtte til tider gjøre to jobber av gangen, men viljen var fantastisk. Vi er fornøyde med ett poeng, sa Defoe til BBC.

Sadio Mané, som reiser til Afrikamesterskapet senere denne måneden, så ut til å bli helten for bortelaget da han satte inn 2-1 etter 72 minutter, men senegaleseren ble i stedet syndebukk da han på klønete vis handset i eget felt seks minutter før slutt.

Defoe var sikker for andre gang og sikret ett viktig poeng for David Moyes med sitt 11. mål for sesongen.

– Jeg klarer ikke å forklare det, fordi jeg vet ikke hva jeg så. Laget mitt kjempet, men jeg er ikke sikker på om de klarte å gjøre det. Jeg klarer ikke å sette fingeren på den fotballen vi spilte, sa en forvirret Klopp til BBC etter kampen.

Sturridge-mål

Daniel Sturridge ga Liverpool en strålende start på kampen og sendte de sortkledde i ledelsen etter 20 minutter, før Defoe utlignet fra straffemerket for første gang fem minutter senere.

Liverpool beholder andreplassen på tabellen, men opp til ligaleder Chelsea skiller det nå fem poeng. Ned til Manchester City på tredjeplass skiller det kun to poeng, etter at Pep Guardiolas menn slo Burnley 2-1 mandag.

Sunderland tok ett viktig poeng i nedrykkskampen, men ligger fortsatt under streken.

Klavan-felling

Sturridge testet keeper Vito Mannone allerede etter åtte minutter på italienerens hjemmebane, men den tidligere Arsenal-keeperen dro fram en kjemperedning.

MISFORNØYD: Jürgen Klopp var tydeligvis misfornøyd med dommeren etter kampen mot Sunderland. Foto: Lee Smith / Reuters

Mannone var nok en gang med på notene ti minutter senere, igjen på et skudd fra Sturridge, men da engelskmannen brukte hodet etter tjue minutter klarte ikke keeperen holde unna.

Defoe utlignet fra straffemerket etter at Ragnar Klavan la Didier Ndong i bakken, men i andre omgang tok Liverpool tilbake ledelsen.

Mané scoret så på bakre stolpe etter en corner, men Defoe utlignet altså fra straffemerket nok en gang.