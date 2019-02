Her glipper trolig VM-medaljen for Mowinckel

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Til siste mellomtid lå Ragnhild Mowinckel i ledelsen i utforrennet i VM i alpint i Åre.

Mowinckel hadde kjørt et meget godt renn, men da de siste portene skulle passeres gjorde Mowinckel en ørliten feil som trolig kostet henne medaljen.

Faktisk førte feilen til at Mowinckel, da ti utøvere hadde satt utfor, hadde svakeste mellomtid fra siste passering og ned til mål.

– Det som irriterer meg mest er slutten der. Jeg merket at farten døde. Men jeg skal være fornøyd med dette. Jeg er på riktig vei. Jeg må ta med meg det, sier Mowinckel.

– Se der, ja. Der døde alt.

Det som skjedde, var at Mowinckel kom litt for rett på den tredje siste porten. Det førte til at hun ble trukket langt ut i den neste svingen, som igjen førte til at hun måtte svinge krappere enn optimalt. Dermed forsvant også farten.

– Jeg vet ikke om medaljen glapp, men jeg merket da jeg kjørte at «åh, der døde alt». Det er ingenting jeg kan gjøre med, menmen, sier Mowinckel i det hun får se de siste portpasseringene.

– Se der, ja. Wiii, der døde alt. Jaja, smiler Mowinckel, før hun fortsetter:

– Det er mye bra kjøring inne der, og jeg har fått til noe som jeg har slitt med, sier Mowinckel.

– Hva er det du har fått til?

– Det er timingen på hvor jeg skal starte og avslutte en sving. Jeg føler meg mer komfortabel med det nå, sier hun.

Mowinckel endte til slutt som nummer fem.

Tidelet bak bronsemedalje

Mowinckel kjørte en meget god utfor også i fredagens kombi. Da lå hun på tredjeplass etter utforen, og forsvarte den plassen også i slalåmdelen.

Men i selve utforrennet fikk hun det dessverre ikke til å stemme. Da hun kom i mål, var hun kun et tidel bak Lindsey Vonn.

Senere kjørte riktignok slovenske Ilka Stuhec ned til et overlegent gull foran Corinne Suter, mens Vonn tok bronsen. Dermed var Mowinckel kun et tidel unna å ta sin andre VM-medalje i dette VM.

Stuhec er forøvrig den første kvinnen på 30 år som forsvarer et VM-gull.

Kajsa Vickhoff Lie kjørte inn til en foreløpig 19.plass. Hennes beste plassering fra verdenscupen er en 24.plass.

– Det er det beste resultatet til både meg og Ragnhild i år. Jeg sier meg fornøyd med det, så får vi bare klatre oppover etter hvert. Jeg tar denne plasseringen med åpne armer, syv dager i uken, gliser Vickhoff Lie.

Vickhoff Lie med karrierebeste i VM-utforen

Lindsey Vonns avskjed

I sitt aller siste løp i karrieren, kjørte amerikanske Lindsey Vonn ned til bronse i utforen:

Vonn avsluttet karrieren med pallplass

Ikledd svenske farger, til ære for den svenske alpinlegenden Ingemar Stenmark, jublet Vonn for sølvet i målområdet. Hun snudde seg til publikum og bukket av for en meget imponerende karriere.

Lindsey Vonn jublet etter å ha avsluttet karrieren med VM-medalje i utfor. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Vonn har hatt et mål om å ta igjen Stenmarks rekord i antall verdenscupseiere. Men ettersom Vonn nå legger opp, stopper hun på 81 seire. Stenmark har fortsatt flest seiere – 86 i tallet.

I målområdet i svenske Åre mottok Vonn blomster fra legenden. Tidligere i uken sa hun til NRK at hun skulle feire sitt siste renn med svenske kjøttboller.

Se sendingen her: