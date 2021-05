Her gjør turndronningen trikset som er så farlig at ingen har turt å prøve

Ingen andre kvinnelige turnere har noen sinne forsøkt seg på dette trikset i konkurranse. Biles gjennomførte og landet en «Yurtsjenko» dobbel pikert salto.

I følge New York Times regnes trikset som så utfordrende og farlig at det er ingen kvinnelige turnere som har prøvd det i konkurranse før, og det er lite sannsynlig at noen i det hele tatt øver på det.

Noen dager etter konkurransen virker det som at det fortsatt ikke har sunket inn for turnstjernen hva hun har klart:

– Spektakulært

Trikset utførte hun i turnøvelsen hopp, som går ut på at turneren løper frem til et springbrett og deretter hopper over apparatet som kalles «hest».

PÅ HESTEN: Biles omtrent midtveis i det spektakulære trikset. Foto: Emilee Chinn / AFP

– Det er helt spektakulært. Det krever enormt med styrke og trykk fra henne for å kunne gjennomføre det hoppet, sier landslagssjefen for de norske kvinnelige turnerne, Birgit Vallestrand til NRK.

For å forklare, dette bestod trikset av: Først en araber foran springbrettet, så gjorde hun en flikkflakk opp på hesten og derfra gikk hun fra håndstående oppå hesten og inn i en dobbelt pikert salto.

Forklaring av turnbegrepene Ekspandér faktaboks Araber: En akrobatisk bevegelse som minner om å slå hjul, men en araber foregår ikke sidelengs, men roterende fra forlengs til baklengs, samt at man lander med samlede bein.

Flikkflakk: Et turnmoment der man kaster seg bakover, gjør en «baklengs salto» med stor svai i ryggen og skyver seg videre rundt med armene, slik at man kommer opp på beina. Gjøres ofte etter en araber.

Hest: Et gymnastikkapparat for sprangøvelse hvor man hopper over en stoppet, lærbetrukket bukk som kan reguleres i høyden.

Vallestrand sier det står stor respekt av Biles og den kontrollen hun har.

– Hvor stort er det at hun faktisk klarer dette trikset?

– Det er helt fantastisk. Hun jo en ekstremt sterk utøver og det må man jo være for å i det hele tatt kunne tenke på å utføre et sånt type element, sier landslagssjefen.

Se det spektakulære trikset her:

Hylles av førstedamen

Sosiale medier bugner av gratulasjoner til Biles etter den historiske konkurransen. Men en som stikker seg litt ut fra mengden, er hyllesten fra den tidligere førstedamen Micelle Obama.

– Blir alltid forbløffet av deg! Fortsett å skinne - vi heier på deg, skriver Obama på Twitter.

Konkurransen i helgen var Biles' første på 18 månder. Det virket å ha lite innvirkning på turneren, for formen ser ut til å være på plass to måneder før OL i Tokyo.

24-åringen regnes for å være den beste turneren igjennom tidene og et av USAs store håp i OL. Fra før har hun fire OL-gull og 19 VM-gull i ulike turnøvelser. Kun to turnere i historien har flere medaljer enn henne.